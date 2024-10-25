В Лондоне в рекордные сроки продали бывший дом принцессы Дианы

Бывший семейный дом принцессы Дианы на Фарм-стрит 24 в Мейфэре в Лондоне, который принцесса часто посещала после развода с королем Чарльзом, был продан за рекордные 14,2 миллиона долларов. Его купили всего за три дня с момента выставления на продажу, сообщил Robb Report. Это одна из самых быстрых сделок по продаже недвижимости знаменитостей в последнее время.
«Резиденция на 24 Farm Street в Мейфэре, которую Диана часто посещала после развода с королем Чарльзом, изначально была выставлена на продажу в конце июня за 10,95 млн фунтов стерлингов (или 14,2 млн долларов США)», — сообщил журнал Robb Report. По словам представителя фирмы Уэзерелл, которая занималась продажей здания, данная сделка по покупке жилья в этом районе была самой быстрой в 2024 году. Дом был продан менее чем за две недели.
В 20 лет Диана стала первой супругой наследника британского престола принца Чарльза. Свадьба состоялась в 1981 году. В 1992 году пара объявила о расставании. В 1994 году принц Чарльз публично признался в измене с Камиллой Паркер-Боулз, которая на данный момент является королевой-консортом Великобритании.
Принцесса Диана погибла летом 1997 года. В ночь на 31 августа она вместе с сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом попала в аварию, выезжая из парижского отеля «Ритц». Водитель, превысив скорость, не справился с управлением и врезался в опору моста. Диана и Доди погибли на месте.
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