Булимия, роман с пакистанским врачом, измены принца Чарльза: принцессе Диане могло исполниться 63

Сегодня, 1 июля, принцессе Диане Уэльской могло бы исполниться 63 года. Этот день — особенный, поскольку он был бы днем рождения этой легендарной женщины. В связи с этим, URA.RU вспоминает самые яркие и знаковые моменты из биографии принцессы Дианы.
Детство и юность
Диана родилась и выросла в поместье Сандрингем, арендованном ее родителями у Елизаветы II. В детстве она проводила больше времени с младшим братом принца Чарльза Эндрю, чем с ним самим. В семь лет родители Дианы развелись, и отец получил опеку над ней. Диана поступила в школу-пансион Riddlesworth, а затем в West Heath. В 16 лет она оставила школу и поехала в Швейцарию, но вскоре вернулась на родину.
После школы Диана работала поваром, няней, воспитательницей в детском саду, а также занималась уборкой и обслуживанием коктейльных вечеринок. Она увлекалась теннисом, плаванием, музыкой и балетом. Титул «леди» Диана получила в 1975 году после смерти ее дедушки.
Свадьба принцессы Дианы
Диана в 20 лет стала первой супругой наследника британского престола не из королевской семьи за последние 300 лет. Королевская свадьба 1981 года побила множество рекордов: 600 тысяч зрителей на улицах, 3500 гостей в соборе, 750 миллионов телезрителей по всему миру. Свадебное платье Дианы весило 10 тысяч жемчужин, а его шлейф достигал 7,62 метра, став самым длинным в истории королевской семьи. Невеста тщательно готовилась, репетируя выход с привязанными к талии простынями.
Первооткрыватель
Принцесса Диана Уэльская стала «первооткрывателем», родив наследников в больнице, нарушив королевскую традицию домашних родов. Принц Уильям, а затем Принц Гарри появились на свет в больнице Святой Марии. Диана также старалась дать детям «нормальное» детство, отвергая королевский протокол — они ездили на общественном транспорте, посещали фастфуд-рестораны и парки развлечений.
Расставание
Королевская чета Уэльских недолго наслаждалась семейным счастьем. В 1992 году они объявили о расставании, а в 1994 году принц Чарльз публично признался в измене с Камиллой Паркер-Боулз. Незадолго до трагической гибели принцесса Диана по совету сына Уильяма устроила аукцион, где было продано более 79 ее нарядов, в том числе знаменитое «платье мести», за которое заплатили 65 тысяч долларов. Все вырученные средства леди Ди направила на благотворительность.
Интервью Дианы с Мартином Баширом
Принцесса Диана постоянно находилась под прицелом журналистов с момента начала отношений с принцем Чарльзом. Ее брат Чарльз Спенсер и сын Уильям считают, что одним из «убийц» Дианы стал журналист Мартин Башир. Он обманом добился интервью с Дианой, показав ей поддельные документы, убедившие ее, что королевская семья следит за ней. В интервью Диана сделала сенсационные заявления о «третьем человеке» в браке. В 2021 году экс-гендиректор BBC извинился за это интервью, назвав Башира «серийным лжецом».
Развод
Диана и Чарльз завершили бракоразводный процесс спустя четыре года после объявления о расставании. Диана получила около 23 миллионов долларов и ежегодные выплаты в размере 600 тысяч фунтов, которые она оставила в наследство сыновьям. Ей разрешили сохранить титул принцессы Уэльской, но не использовать обращение «Ваше Королевское Высочество». Диана также сохранила право проживать в Кенсингтонском дворце.
В результате развода принцесса вынуждена была отказаться от работы со многими благотворительными организациями, но продолжила сотрудничество с фондами, помогающими бездомным, ВИЧ-инфицированным, онкобольным и другим.
История любви принцессы Дианы и Хасната Хана
Диана и Хаснат познакомились в 1995 году в одной из лондонских больниц, где Хан работал кардиохирургом. Диана была очарована сосредоточенностью Хана на работе и его добрым отношением к пациентам. Между ними завязался тайный роман, который Хан всячески пытался оберегать от публичности.
Несмотря на сложный характер Дианы, Хан относился к ней с теплотой и пониманием, чего ей так не хватало в браке с принцем Чарльзом. Диана даже была готова принять ислам и переехать с Ханом в Пакистан. Однако в итоге их отношения продлились около двух лет и закончились расставанием, по-видимому, из-за нежелания Хана находиться в центре внимания СМИ.
Булимия
Принцесса Диана страдала от булимии из-за стресса и сложных отношений в браке. Она рассказала об этом в интервью Мартину Баширу в 1995 году, назвав булимию «симптомом того, что происходило в браке».
Ее близкая подруга Анна Харви, бывший личный стилист Дианы, также подтвердила, что после медового месяца Диана сильно похудела, и они тогда не знали про ее пищевое расстройство. Харви вспоминает, что Диана ела то нормально, то ограничивала себя, и они думали, что это связано с новыми обязанностями и беременностью.
Гибель принцессы Дианы
Летом 1997 года Диана завела роман с сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом. В ночь на 31 августа пара вместе с водителем Анри Полем выезжала из парижского отеля «Ритц», принадлежавшего отцу Доди. Водитель, превысив скорость, не справился с управлением и врезался в опору моста, в результате чего Диана и Доди погибли на месте.
Выжил лишь телохранитель, который был пристегнут ремнем безопасности. Позже эксперты пришли к выводу, что ремень мог спасти жизнь и Диане. Общественность обвиняла в трагедии папарацци, преследовавших машину принцессы, однако все обвинения против них были сняты. До сих пор вокруг гибели «народной принцессы» ходит множество конспирологических теорий, достоверность которых так и не была доказана.
Письмо дворецкому
Согласно письму, отправленному принцессой ее бывшему дворецкому, она предчувствовала свою гибель. Принцесса писала, что «Икс» планирует устроить ей автокатастрофу с отказом тормозов, чтобы расчистить путь к женитьбе для Чарльза.
Похороны принцессы Дианы
Диана призналась, что не видит себя королевой страны, но хотела бы быть «королевой людских сердец». После ее гибели народ выразил преданность «народной принцессе» — было принесено пять миллионов букетов к королевским дворцам. Сыновья Дианы участвовали в ее похоронной процессии, а Королева Елизавета II почтила память, склонив голову перед гробом. Прощание транслировалось по всему миру, его смотрели 2,5 миллиарда человек.
Малоизвестные факты о принцессе Диане
- В юности Диана мечтала стать балериной, но ее карьере помешал слишком высокий рост. Тем не менее она всю жизнь сохраняла любовь к танцам и даже танцевала с Джоном Траволтой в Белом доме.
- На свадьбе Дианы и принца Чарльза было 27 свадебных тортов, но главный торт испек повар Королевских ВМС. Спустя годы кусочек этого торта был продан на аукционе за 1375 долларов.
- Диана ласково называла своего старшего сына Уильяма «вомбатом» после семейной поездки в Австралию.
- У Дианы был специальный «гардероб доброты» с яркими нарядами и украшениями, чтобы дети могли их разглядывать.
- Диана помогла разрушить стереотипы о ВИЧ/СПИДе, публично обнимая инфицированных. Она также поддерживала кампанию по запрету наземных мин.
- Диана лично благодарила всех, кто присылал ей подарки, в том числе тысячи писем при рождении сына Уильяма.
- В последние годы Диана записывала воспоминания о жизни во дворце, которые позже легли в основу книги «Диана: Ее истинная история».
- На аукционе были проданы письма Дианы к ее друзьям за 170 тысяч долларов. Вырученные средства были направлены в благотворительные организации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.