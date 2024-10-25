Украина попыталась атаковать Ростовскую область воздушным шаром

За последнее время российскими силами было перехвачено и уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов и один малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа и малоразмерного воздушного шара по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в Минобороны РФ. Об этом представители ведомства сообщили в официальном telegram-канале.
Три дрона были сбиты над Азовским морем, три — в Белгородской области, один — в Брянской области. Воздушный шар был замечен и сбит над Ростовской областью.
ВСУ уже отправляли малоразмерные воздушные шары на территории российских регионов. Летом этого года над Ростовской областью был замечен подобный шар. Российские средства ПВО уничтожили летательный аппарат противника.
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