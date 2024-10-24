В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора ОТВ

Бывший директор ОТВ Антон Стуликов полугода не платил зарплату сотруднику

25 октября 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Антоном Стуликовым также заинтересовалась налоговая Фото: Анна Майорова © URA.RU Следственный отдел Екатеринбурга возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора телеканала ОТВ, ныне владельца ООО «Медиахит», Антона Стуликова. Причиной стала невыплата сотруднику зарплаты. Расследование дела будет идти до 27 ноября 2024 года, следует из ответа областной прокуратуры члену комитета Госдумы от Екатеринбурга Андрею Альшевских. «Следственным отделом по Октябрьскому району г. Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области 27.09.2024 возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145 УК РФ в отношении директора общества Стуликова А.Н. по факту невыплаты заработной платы», — говорится в письме, которое Альшевских разместил в своем telegram-канале. При этом отмечается, что решением районного суда, исковые требования были частично удовлетворены. Со Стуликова взыскана задолженность по зарплате и компенсации за задержку и моральный вред. По словам депутата, глава «Медиахит» также скрывается от налоговой. Ведомство вызывало Стуликова для дачи пояснений по отражению выплат в отчетности 2024 года, но в инспекцию он не явился. В сентябре Альшевских обратился в областную прокуратуру по поводу Стуликова из-за ситуации с замглавреда компании «Медиахит», который с февраля 2024 года перестал получать зарплату. В ответе надзорного органа было сказано, что работодателя не смогли найти ни в Свердловской области, ни в Москве (по месту регистрации). Связаться со Стуликовым и Альшевских агентству URA.RU не удалось. Они не ответили на звонки. Стуликов руководил ОТВ с 2010 по 2021 год. С поста директора он ушел после объединения трех региональных телеканалов (ОТВ, «Четвертый канал» и «Студия-41»). В 2021 году Стуликов был назначен советником губернатора Евгения Куйвашева. С 2021 по 2022 год являлся главредом «Областной газеты». Также в 2022-м перестал быть советником губернатора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный отдел Екатеринбурга возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора телеканала ОТВ, ныне владельца ООО «Медиахит», Антона Стуликова. Причиной стала невыплата сотруднику зарплаты. Расследование дела будет идти до 27 ноября 2024 года, следует из ответа областной прокуратуры члену комитета Госдумы от Екатеринбурга Андрею Альшевских. «Следственным отделом по Октябрьскому району г. Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области 27.09.2024 возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145 УК РФ в отношении директора общества Стуликова А.Н. по факту невыплаты заработной платы», — говорится в письме, которое Альшевских разместил в своем telegram-канале. При этом отмечается, что решением районного суда, исковые требования были частично удовлетворены. Со Стуликова взыскана задолженность по зарплате и компенсации за задержку и моральный вред. По словам депутата, глава «Медиахит» также скрывается от налоговой. Ведомство вызывало Стуликова для дачи пояснений по отражению выплат в отчетности 2024 года, но в инспекцию он не явился. В сентябре Альшевских обратился в областную прокуратуру по поводу Стуликова из-за ситуации с замглавреда компании «Медиахит», который с февраля 2024 года перестал получать зарплату. В ответе надзорного органа было сказано, что работодателя не смогли найти ни в Свердловской области, ни в Москве (по месту регистрации). Связаться со Стуликовым и Альшевских агентству URA.RU не удалось. Они не ответили на звонки. Стуликов руководил ОТВ с 2010 по 2021 год. С поста директора он ушел после объединения трех региональных телеканалов (ОТВ, «Четвертый канал» и «Студия-41»). В 2021 году Стуликов был назначен советником губернатора Евгения Куйвашева. С 2021 по 2022 год являлся главредом «Областной газеты». Также в 2022-м перестал быть советником губернатора.