Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога прибыл в Ханты-Мансийск с официальным визитом. Полпреда у трапа самолета встречал лично глава региона Руслан Кухарук. Видео опубликовано в официальном telegram-канале уральского полпредства UrFO_InFO.
«Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога прибыл в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру. В аэропорту его встретил губернатор Руслан Кухарук», — указано в публикации.
Полпред прибыл с делегацией. В планах — оценить демонстрацию мер поддержки участников СВО. В субботу, 26 октября, Жогу ждут в Сургуте. Это его третий визит в регион, но первый — в новом статусе и при новом губернаторе.
Ранее URA.RU писало, что визит полпреда ждут в ХМАО 25 и 26 октября. Инсайд агентства подтвердился.
Визит полпреда УрФО Жоги в ХМАО: Telegram-канал UrFO_InFO
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