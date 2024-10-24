24 октября 2024

Уральский полпред Жога прибыл в Ханты-Мансийск. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский полпред Артем Жога прибыл с рабочим визитом в ХМАО
Уральский полпред Артем Жога прибыл с рабочим визитом в ХМАО Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога прибыл в Ханты-Мансийск с официальным визитом. Полпреда у трапа самолета встречал лично глава региона Руслан Кухарук. Видео опубликовано в официальном telegram-канале уральского полпредства UrFO_InFO.

«Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога прибыл в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру. В аэропорту его встретил губернатор Руслан Кухарук», — указано в публикации.

Полпред прибыл с делегацией. В планах — оценить демонстрацию мер поддержки участников СВО. В субботу, 26 октября, Жогу ждут в Сургуте. Это его третий визит в регион, но первый — в новом статусе и при новом губернаторе.

Ранее URA.RU писало, что визит полпреда ждут в ХМАО 25 и 26 октября. Инсайд агентства подтвердился.

Визит полпреда УрФО Жоги в ХМАО: Telegram-канал UrFO_InFO

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога прибыл в Ханты-Мансийск с официальным визитом. Полпреда у трапа самолета встречал лично глава региона Руслан Кухарук. Видео опубликовано в официальном telegram-канале уральского полпредства UrFO_InFO. «Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога прибыл в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру. В аэропорту его встретил губернатор Руслан Кухарук», — указано в публикации. Полпред прибыл с делегацией. В планах — оценить демонстрацию мер поддержки участников СВО. В субботу, 26 октября, Жогу ждут в Сургуте. Это его третий визит в регион, но первый — в новом статусе и при новом губернаторе. Ранее URA.RU писало, что визит полпреда ждут в ХМАО 25 и 26 октября. Инсайд агентства подтвердился. Визит полпреда УрФО Жоги в ХМАО: Telegram-канал UrFO_InFO
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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