17 октября 2024

Уральского полпреда Жогу ждут в ХМАО в конце октября. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчане ждут третий визит Артема Жоги в ХМАО — на сей раз, в качестве полпреда
Югорчане ждут третий визит Артема Жоги в ХМАО — на сей раз, в качестве полпреда Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога планирует посетить ХМАО в конце месяца. Источники URA.RU в политическом истеблишменте региона уточняют, что он может прибыть в Сургут 25 или 26 октября, но даты предварительные.

«Жогу ждут в Сургуте в конце следующей недели, 25 и 26 октября. Но это пока предварительно, график меняется, и все может отмениться или перенестись в любой момент», — сообщает инсайдер.

По словам информатора, в Сургуте к визиту полпреда готовятся Гуманитарный добровольческий корпус и музей «Россия — моя история». «Пока под вопросом его визит в Ханты-Мансийск. Здесь он уже бывал дважды, а вот в самом крупном муниципалитете округа пока еще не довелось», — отмечает источник.

В уральское полпредство направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о визите нового полпреда в Тюмень. Это первое посещение Жогой областной столицы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога планирует посетить ХМАО в конце месяца. Источники URA.RU в политическом истеблишменте региона уточняют, что он может прибыть в Сургут 25 или 26 октября, но даты предварительные. «Жогу ждут в Сургуте в конце следующей недели, 25 и 26 октября. Но это пока предварительно, график меняется, и все может отмениться или перенестись в любой момент», — сообщает инсайдер. По словам информатора, в Сургуте к визиту полпреда готовятся Гуманитарный добровольческий корпус и музей «Россия — моя история». «Пока под вопросом его визит в Ханты-Мансийск. Здесь он уже бывал дважды, а вот в самом крупном муниципалитете округа пока еще не довелось», — отмечает источник. В уральское полпредство направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о визите нового полпреда в Тюмень. Это первое посещение Жогой областной столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...