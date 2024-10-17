Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога планирует посетить ХМАО в конце месяца. Источники URA.RU в политическом истеблишменте региона уточняют, что он может прибыть в Сургут 25 или 26 октября, но даты предварительные.
«Жогу ждут в Сургуте в конце следующей недели, 25 и 26 октября. Но это пока предварительно, график меняется, и все может отмениться или перенестись в любой момент», — сообщает инсайдер.
По словам информатора, в Сургуте к визиту полпреда готовятся Гуманитарный добровольческий корпус и музей «Россия — моя история». «Пока под вопросом его визит в Ханты-Мансийск. Здесь он уже бывал дважды, а вот в самом крупном муниципалитете округа пока еще не довелось», — отмечает источник.
В уральское полпредство направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о визите нового полпреда в Тюмень. Это первое посещение Жогой областной столицы.
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