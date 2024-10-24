Участница шоу «Беременна в 16» из Екатеринбурга сделала откровенное признание

Екатеринбурженка из «Беременна в 16» снялась в ток-шоу «Жизнь после шоу. Б16»

25 октября 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

После развода девушка встретила другого молодого человека, с которым и воспитывает дочь Фото: страница Олеси Галикаевой во «ВКонтакте» Героиня шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16») — Олеся Галикаева из Екатеринбурга — снялась в новом сезоне проекта «Жизнь после шоу. Б16». В одном из выпусков молодая мама призналась, что после развода с отцом ребенка она мало доверяет мужчинам. Эти и другие признания от Олеси и других девочек можно будет услышать уже с 26 октября, рассказали URA.RU на телеканале «Ю». «Олеся, узнав о тайной жизни мужа, приняла решение разойтись с этим человеком. Однако, когда девушка уже начала новую жизнь и встретила нового молодого человека, поняла, что до сих пор не до конца доверяет мужчинам. Девушка считает, что так как в ее жизни не было отца, из-за этого она не доверяет парням и считает, что каждый, кто придет в ее жизнь, обязательно ее бросит или изменит», — анонсируют выпуск авторы шоу. Кроме екатеринбурженки, в проекте поучаствует Наталья Попова из Краснотурьинска. В проблемах девушек помогут разобраться психологи, социологи, педиатры и другие эксперты. Ведущими программы станут актер Оскар Кучера и психолог Виктория Дмитриева. Ранее Олеся рассказывала, что развелась со своим 19-летним мужем Владимиром из-за измен. Также, по словам девушки, один из сюжетов шоу, где раскрывается ее желание завести ребенка оказался выдуманным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Героиня шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16») — Олеся Галикаева из Екатеринбурга — снялась в новом сезоне проекта «Жизнь после шоу. Б16». В одном из выпусков молодая мама призналась, что после развода с отцом ребенка она мало доверяет мужчинам. Эти и другие признания от Олеси и других девочек можно будет услышать уже с 26 октября, рассказали URA.RU на телеканале «Ю». «Олеся, узнав о тайной жизни мужа, приняла решение разойтись с этим человеком. Однако, когда девушка уже начала новую жизнь и встретила нового молодого человека, поняла, что до сих пор не до конца доверяет мужчинам. Девушка считает, что так как в ее жизни не было отца, из-за этого она не доверяет парням и считает, что каждый, кто придет в ее жизнь, обязательно ее бросит или изменит», — анонсируют выпуск авторы шоу. Кроме екатеринбурженки, в проекте поучаствует Наталья Попова из Краснотурьинска. В проблемах девушек помогут разобраться психологи, социологи, педиатры и другие эксперты. Ведущими программы станут актер Оскар Кучера и психолог Виктория Дмитриева. Ранее Олеся рассказывала, что развелась со своим 19-летним мужем Владимиром из-за измен. Также, по словам девушки, один из сюжетов шоу, где раскрывается ее желание завести ребенка оказался выдуманным.