24 октября 2024

Арестован обвиняемый в убийстве двух девочек в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Василию Кузнецову. Екатеринбург, кузнецов василий
Второму обвиняемому меру пресечения еще не избирали Фото:

В Екатеринбурге отправили под стражу Василия Кузнецова, обвиненного в убийстве двух девочек-подростков в 1994 году. Заседание об избрании меры пресечения проходило в Ленинском райсуде, передает корреспондент URA.RU.

Кузнецов будет под стражей до 22 декабря. Процесс прошел в закрытом режиме. Адвокат обвиняемого просила запрет определенных действий. Комментариев от свердловских силовых структур не было.

Кузнецова задержали вместе с другом Андреем Шевниным 23 октября. По данным агентства, трупы девочек нашли в реке 30 лет назад. На телах имелись следы изнасилования, удушения и множество колото-резаных ран. Тогда подозрения пали на двух 18-летних парней. Якобы в машине одного из них нашли улики, а на трупах — биологические следы подозреваемых. Несмотря на это юноши так и не понесли наказания, оставшись на свободе.

После этих событий Шевнин стал состоятельным бизнесменом. Он владеет салоном красоты и магазином одежды. У него есть недвижимость и дорогие машины. По словам источника URA.RU, Шевнин подозревал, что силовики работают по нему, и пытался скрыться в Турции. Кузнецов ранее был судим.

Мера пресечения Василию Кузнецову. Екатеринбург
Василий Кузнецов игнорировал вопросы СМИ
Фото:
Мера пресечения Василию Кузнецову. Екатеринбург
Отказался от комментариев и его адвокат (вероятно, по назначению)
Фото:
Мера пресечения Василию Кузнецову. Екатеринбург
Кузнецов полжизни отсидел за решеткой
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В Екатеринбурге отправили под стражу Василия Кузнецова, обвиненного в убийстве двух девочек-подростков в 1994 году. Заседание об избрании меры пресечения проходило в Ленинском райсуде, передает корреспондент URA.RU. Кузнецов будет под стражей до 22 декабря. Процесс прошел в закрытом режиме. Адвокат обвиняемого просила запрет определенных действий. Комментариев от свердловских силовых структур не было. Кузнецова задержали вместе с другом Андреем Шевниным 23 октября. По данным агентства, трупы девочек нашли в реке 30 лет назад. На телах имелись следы изнасилования, удушения и множество колото-резаных ран. Тогда подозрения пали на двух 18-летних парней. Якобы в машине одного из них нашли улики, а на трупах — биологические следы подозреваемых. Несмотря на это юноши так и не понесли наказания, оставшись на свободе. После этих событий Шевнин стал состоятельным бизнесменом. Он владеет салоном красоты и магазином одежды. У него есть недвижимость и дорогие машины. По словам источника URA.RU, Шевнин подозревал, что силовики работают по нему, и пытался скрыться в Турции. Кузнецов ранее был судим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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