Арестован обвиняемый в убийстве двух девочек в Екатеринбурге. Фото

25 октября 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Второму обвиняемому меру пресечения еще не избирали Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге отправили под стражу Василия Кузнецова, обвиненного в убийстве двух девочек-подростков в 1994 году. Заседание об избрании меры пресечения проходило в Ленинском райсуде, передает корреспондент URA.RU. Кузнецов будет под стражей до 22 декабря. Процесс прошел в закрытом режиме. Адвокат обвиняемого просила запрет определенных действий. Комментариев от свердловских силовых структур не было. Кузнецова задержали вместе с другом Андреем Шевниным 23 октября. По данным агентства, трупы девочек нашли в реке 30 лет назад. На телах имелись следы изнасилования, удушения и множество колото-резаных ран. Тогда подозрения пали на двух 18-летних парней. Якобы в машине одного из них нашли улики, а на трупах — биологические следы подозреваемых. Несмотря на это юноши так и не понесли наказания, оставшись на свободе. После этих событий Шевнин стал состоятельным бизнесменом. Он владеет салоном красоты и магазином одежды. У него есть недвижимость и дорогие машины. По словам источника URA.RU, Шевнин подозревал, что силовики работают по нему, и пытался скрыться в Турции. Кузнецов ранее был судим. Василий Кузнецов игнорировал вопросы СМИ Фото: Илья Московец © URA.RU Отказался от комментариев и его адвокат (вероятно, по назначению) Фото: Илья Московец © URA.RU Кузнецов полжизни отсидел за решеткой Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отправили под стражу Василия Кузнецова, обвиненного в убийстве двух девочек-подростков в 1994 году. Заседание об избрании меры пресечения проходило в Ленинском райсуде, передает корреспондент URA.RU. Кузнецов будет под стражей до 22 декабря. Процесс прошел в закрытом режиме. Адвокат обвиняемого просила запрет определенных действий. Комментариев от свердловских силовых структур не было. Кузнецова задержали вместе с другом Андреем Шевниным 23 октября. По данным агентства, трупы девочек нашли в реке 30 лет назад. На телах имелись следы изнасилования, удушения и множество колото-резаных ран. Тогда подозрения пали на двух 18-летних парней. Якобы в машине одного из них нашли улики, а на трупах — биологические следы подозреваемых. Несмотря на это юноши так и не понесли наказания, оставшись на свободе. После этих событий Шевнин стал состоятельным бизнесменом. Он владеет салоном красоты и магазином одежды. У него есть недвижимость и дорогие машины. По словам источника URA.RU, Шевнин подозревал, что силовики работают по нему, и пытался скрыться в Турции. Кузнецов ранее был судим.