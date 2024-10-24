24 октября 2024

Суд вынес суровый приговор по резонансному делу армянина, нападавшего на екатеринбуржцев

В Екатеринбурге посадили в тюрьму на 7,5 лет армянина, нападавшего на людей
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Азату Никояну. Екатеринбург, никоян азат
Решение по уголовному делу вынесли в Чкаловском райсуде Фото:

Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор уроженцу Армении Азату Никояну, который в разное время напал на двух человек, угрожая оружием. Ближайшие 7,5 лет он проведет в колонии строго режима, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с осужденного взыскана в пользу обоих потерпевших компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей каждому», — пояснили в ведомстве.

Никоян был задержан в январе после двух хулиганских эпизодов. Первый произошел еще в декабре прошлого года. Тогда он во дворе ЖК на Рощинской направил травматический пистолет в сторону мужчины, который попросил его убрать припаркованный автомобиль. Осужденный отказался и выстрелил в направлении гражданина.

Во втором случае Никоян пригрозил ножом и избил мужчину. Последний снимал на видео машину, которую Никоян неправильно припарковал. Затем фигурант выбросил в сторону его собаку.

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Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор уроженцу Армении Азату Никояну, который в разное время напал на двух человек, угрожая оружием. Ближайшие 7,5 лет он проведет в колонии строго режима, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд назначил виновному наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с осужденного взыскана в пользу обоих потерпевших компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей каждому», — пояснили в ведомстве. Никоян был задержан в январе после двух хулиганских эпизодов. Первый произошел еще в декабре прошлого года. Тогда он во дворе ЖК на Рощинской направил травматический пистолет в сторону мужчины, который попросил его убрать припаркованный автомобиль. Осужденный отказался и выстрелил в направлении гражданина. Во втором случае Никоян пригрозил ножом и избил мужчину. Последний снимал на видео машину, которую Никоян неправильно припарковал. Затем фигурант выбросил в сторону его собаку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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