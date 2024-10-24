Суд вынес суровый приговор по резонансному делу армянина, нападавшего на екатеринбуржцев

В Екатеринбурге посадили в тюрьму на 7,5 лет армянина, нападавшего на людей

25 октября 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Решение по уголовному делу вынесли в Чкаловском райсуде Фото: Илья Московец © URA.RU Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор уроженцу Армении Азату Никояну, который в разное время напал на двух человек, угрожая оружием. Ближайшие 7,5 лет он проведет в колонии строго режима, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд назначил виновному наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с осужденного взыскана в пользу обоих потерпевших компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей каждому», — пояснили в ведомстве. Никоян был задержан в январе после двух хулиганских эпизодов. Первый произошел еще в декабре прошлого года. Тогда он во дворе ЖК на Рощинской направил травматический пистолет в сторону мужчины, который попросил его убрать припаркованный автомобиль. Осужденный отказался и выстрелил в направлении гражданина. Во втором случае Никоян пригрозил ножом и избил мужчину. Последний снимал на видео машину, которую Никоян неправильно припарковал. Затем фигурант выбросил в сторону его собаку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор уроженцу Армении Азату Никояну, который в разное время напал на двух человек, угрожая оружием. Ближайшие 7,5 лет он проведет в колонии строго режима, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд назначил виновному наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с осужденного взыскана в пользу обоих потерпевших компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей каждому», — пояснили в ведомстве. Никоян был задержан в январе после двух хулиганских эпизодов. Первый произошел еще в декабре прошлого года. Тогда он во дворе ЖК на Рощинской направил травматический пистолет в сторону мужчины, который попросил его убрать припаркованный автомобиль. Осужденный отказался и выстрелил в направлении гражданина. Во втором случае Никоян пригрозил ножом и избил мужчину. Последний снимал на видео машину, которую Никоян неправильно припарковал. Затем фигурант выбросил в сторону его собаку.