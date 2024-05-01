Дело армянина, напавшего на екатеринбуржца и собаку, дошло до суда

02 мая 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Азат Никоян находится под стражей Фото: Илья Московец © URA.RU Уголовное дело уроженца Армении Азата Никояна, который избил екатеринбуржца и выбросил его собаку, дошло до Чкаловского районного суда. Подсудимому вменяют хулиганство и покушение на убийство. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Дело Никояна поступило в Чкаловский районный суд в конце апреля, дата судебного рассмотрения пока не назначена. Его обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — пояснили в пресс-службе суда. Никоян был задержан в январе после двух хулиганских эпизодов. Первый произошел еще в декабре прошлого года. Тогда Никоян во дворе жилого комплекса на Рощинской направил травматический пистолет в сторону мужчины, который попросил его убрать припаркованный автомобиль. Подсудимый отказался и выстрелил в направлении гражданина. Во втором случае Никоян пригрозил ножом и избил мужчину. Последний снимал на видео машину, которую Никоян неправильно припарковал. Затем фигурант выбросил в сторону его собаку, ранее сообщали URA.RU в СУ СК по Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело уроженца Армении Азата Никояна, который избил екатеринбуржца и выбросил его собаку, дошло до Чкаловского районного суда. Подсудимому вменяют хулиганство и покушение на убийство. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Дело Никояна поступило в Чкаловский районный суд в конце апреля, дата судебного рассмотрения пока не назначена. Его обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — пояснили в пресс-службе суда. Никоян был задержан в январе после двух хулиганских эпизодов. Первый произошел еще в декабре прошлого года. Тогда Никоян во дворе жилого комплекса на Рощинской направил травматический пистолет в сторону мужчины, который попросил его убрать припаркованный автомобиль. Подсудимый отказался и выстрелил в направлении гражданина. Во втором случае Никоян пригрозил ножом и избил мужчину. Последний снимал на видео машину, которую Никоян неправильно припарковал. Затем фигурант выбросил в сторону его собаку, ранее сообщали URA.RU в СУ СК по Свердловской области.