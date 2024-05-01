01 мая 2024

Дело армянина, напавшего на екатеринбуржца и собаку, дошло до суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Азату Никояну. Екатеринбург, уголовное дело, арест, подсудимый, судебное заседание, суд, мера пресечения
Азат Никоян находится под стражей Фото:

Уголовное дело уроженца Армении Азата Никояна, который избил екатеринбуржца и выбросил его собаку, дошло до Чкаловского районного суда. Подсудимому вменяют хулиганство и покушение на убийство. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«Дело Никояна поступило в Чкаловский районный суд в конце апреля, дата судебного рассмотрения пока не назначена. Его обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — пояснили в пресс-службе суда.

Никоян был задержан в январе после двух хулиганских эпизодов. Первый произошел еще в декабре прошлого года. Тогда Никоян во дворе жилого комплекса на Рощинской направил травматический пистолет в сторону мужчины, который попросил его убрать припаркованный автомобиль. Подсудимый отказался и выстрелил в направлении гражданина. Во втором случае Никоян пригрозил ножом и избил мужчину. Последний снимал на видео машину, которую Никоян неправильно припарковал. Затем фигурант выбросил в сторону его собаку, ранее сообщали URA.RU в СУ СК по Свердловской области.

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Уголовное дело уроженца Армении Азата Никояна, который избил екатеринбуржца и выбросил его собаку, дошло до Чкаловского районного суда. Подсудимому вменяют хулиганство и покушение на убийство. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Дело Никояна поступило в Чкаловский районный суд в конце апреля, дата судебного рассмотрения пока не назначена. Его обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — пояснили в пресс-службе суда. Никоян был задержан в январе после двух хулиганских эпизодов. Первый произошел еще в декабре прошлого года. Тогда Никоян во дворе жилого комплекса на Рощинской направил травматический пистолет в сторону мужчины, который попросил его убрать припаркованный автомобиль. Подсудимый отказался и выстрелил в направлении гражданина. Во втором случае Никоян пригрозил ножом и избил мужчину. Последний снимал на видео машину, которую Никоян неправильно припарковал. Затем фигурант выбросил в сторону его собаку, ранее сообщали URA.RU в СУ СК по Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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