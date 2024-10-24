Екатеринбуржцам предлагают встретиться со скандальным экс-участником «Дома-2» за 50 тысяч. Скрин

В Екатеринбурге продают билеты на концерт Олега Майами за 50 тысяч рублей

25 октября 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Олег Майами выступит в Екатеринбурге 29 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU Певец и экс-участник скандального шоу «Дом-2» Олег Майами (настоящая фамилия Кривиков) едет в родной Екатеринбург с концертом. Помимо обычных билетов, горожанам предлагают выкупить VIP-ложи, которые стоят от 35 до 50 тысяч рублей. Судя по сайту концертной площадки, в наличии остается 12 мест по такой цене. Намного дешевле обойдется танцевальный партер — 2600 рублей, фан-зона — за 4000 рублей. Зрителям обещают живой звук, невероятную энергию артиста и хиты, среди которых «Не вспоминай», «Громче города», «Мельница», «Убегай», «Если ты со мной» и другие песни. Первая известность пришла к Олегу Майами в 2011 году, когда он стал участником «Дома-2». Зрителям молодой человек запомнился перепалками, драками и постоянной сменой девушек. После проекта Майами работал с продюсером Максимом Фадеевым, участвовал в «Голосе», встречался с экс-супругой рэпера GUF Айзой Анохиной. В марте 2024 года вместе с певцами Niletto и Лешей Свиком презентовал песню к 8 Марта. Фото: скриншот с сайта концертной площадки Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец и экс-участник скандального шоу «Дом-2» Олег Майами (настоящая фамилия Кривиков) едет в родной Екатеринбург с концертом. Помимо обычных билетов, горожанам предлагают выкупить VIP-ложи, которые стоят от 35 до 50 тысяч рублей. Судя по сайту концертной площадки, в наличии остается 12 мест по такой цене. Намного дешевле обойдется танцевальный партер — 2600 рублей, фан-зона — за 4000 рублей. Зрителям обещают живой звук, невероятную энергию артиста и хиты, среди которых «Не вспоминай», «Громче города», «Мельница», «Убегай», «Если ты со мной» и другие песни. Первая известность пришла к Олегу Майами в 2011 году, когда он стал участником «Дома-2». Зрителям молодой человек запомнился перепалками, драками и постоянной сменой девушек. После проекта Майами работал с продюсером Максимом Фадеевым, участвовал в «Голосе», встречался с экс-супругой рэпера GUF Айзой Анохиной. В марте 2024 года вместе с певцами Niletto и Лешей Свиком презентовал песню к 8 Марта.