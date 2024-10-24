Уральский полпред Жога провел встречу с губернатором ХМАО

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел официальную встречу с губернатором ХМАО Русланом Кухаруком во время своего визита в Ханты-Мансийск. Полпред намерен распространить положительный опыт Югры по всем регионам УрФО. Итоги встречи глава региона подвел в своем личном telegram-канале.
«Югра является одним из флагманов в поддержке участников СВО и их семей. Сегодня мы изучим эти практики и будем предлагать масштабировать их на всю страну», — отметил Жога.
Полпред отметил успехи региона в повышении качества жизни людей. ХМАО стабильно входит в топы по эффективности ТЭК, добыче нефти и объему налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны. «Я уже в третий раз посещаю Югру и могу сказать, что регион уделяет большое внимание вопросам качества жизни людей, по ряду направлений Югра стабильно находится в числе лидеров», — подчеркнул Жога.
Губернатор Кухарук уточнил, что на ХМАО приходится более половины всей добытой нефти в России. По итогам трех кварталов 2024 года, округ перечислил вдвое больше налоговых поступлений в бюджет федерации, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее URA.RU писало, что Артем Жога прибыл в Югру с официальным визитом. За два дня он планирует посетить Ханты-Мансийск и Сургут.
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