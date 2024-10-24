24 октября 2024

Уральский полпред Жога провел встречу с губернатором ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полпред в УрФО Артем Жога и губернатор ХМАО Руслан Кухарук провели рабочую встречу
Полпред в УрФО Артем Жога и губернатор ХМАО Руслан Кухарук провели рабочую встречу Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел официальную встречу с губернатором ХМАО Русланом Кухаруком во время своего визита в Ханты-Мансийск. Полпред намерен распространить положительный опыт Югры по всем регионам УрФО. Итоги встречи глава региона подвел в своем личном telegram-канале.

«Югра является одним из флагманов в поддержке участников СВО и их семей. Сегодня мы изучим эти практики и будем предлагать масштабировать их на всю страну», — отметил Жога.

Полпред отметил успехи региона в повышении качества жизни людей. ХМАО стабильно входит в топы по эффективности ТЭК, добыче нефти и объему налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны. «Я уже в третий раз посещаю Югру и могу сказать, что регион уделяет большое внимание вопросам качества жизни людей, по ряду направлений Югра стабильно находится в числе лидеров», — подчеркнул Жога.

Губернатор Кухарук уточнил, что на ХМАО приходится более половины всей добытой нефти в России. По итогам трех кварталов 2024 года, округ перечислил вдвое больше налоговых поступлений в бюджет федерации, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее URA.RU писало, что Артем Жога прибыл в Югру с официальным визитом. За два дня он планирует посетить Ханты-Мансийск и Сургут.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел официальную встречу с губернатором ХМАО Русланом Кухаруком во время своего визита в Ханты-Мансийск. Полпред намерен распространить положительный опыт Югры по всем регионам УрФО. Итоги встречи глава региона подвел в своем личном telegram-канале. «Югра является одним из флагманов в поддержке участников СВО и их семей. Сегодня мы изучим эти практики и будем предлагать масштабировать их на всю страну», — отметил Жога. Полпред отметил успехи региона в повышении качества жизни людей. ХМАО стабильно входит в топы по эффективности ТЭК, добыче нефти и объему налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны. «Я уже в третий раз посещаю Югру и могу сказать, что регион уделяет большое внимание вопросам качества жизни людей, по ряду направлений Югра стабильно находится в числе лидеров», — подчеркнул Жога. Губернатор Кухарук уточнил, что на ХМАО приходится более половины всей добытой нефти в России. По итогам трех кварталов 2024 года, округ перечислил вдвое больше налоговых поступлений в бюджет федерации, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее URA.RU писало, что Артем Жога прибыл в Югру с официальным визитом. За два дня он планирует посетить Ханты-Мансийск и Сургут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...