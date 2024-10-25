Hurriyet: теракт в Турции был организован странами Запада

Теракт в Анкаре, направленный против аэрокосмической корпорации TUSAS, был организован западными странами, недовольными успехами Турции в оборонной отрасли. Об этом пишет газета Hurriyet со ссылкой на экспертов.
«Объект, подвергшийся нападению и время атаки, очевидно — РПК использовались как „подрядчик“, за ними стоят США, Израиль и ряд европейских стран», — говорится в материале. Полковник в отставке Эрай Гючлюэр отметил, что западные державы стремятся помешать Турции развивать свою оборонную промышленность, чтобы она не становилась менее зависимой от Запада.
Он также отметил, что время атаки было выбрано не случайно. Проект нового турецкого истребителя KAAN находится на завершающей стадии, заключил эксперт.
23 октября в Анкаре трое неизвестных проникли на территорию авиационного завода TUSAS и открыли стрельбу, в результате чего прогремело минимум два взрыва. Нападавшие взяли в заложники, предположительно, инженеров компании. В результате атаки погибли пять человек, еще 14 получили ранения. Турецкие власти заявили, что за терактом могут стоять члены Рабочей партии Курдистана. Ряд экспертов считает, что теракт был направлен против независимости Турции и возможного решения курдского вопроса, передает «Национальная служба новостей».
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