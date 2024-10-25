Слухи о романе Шамана и певицы Сои: что известно на данный момент

Возможный роман SHAMAN и Сои (Асият Сайгидовой) стал одной из самых обсуждаемых тем в последнее время в российском шоу-бизнесе. По слухам, отношения артистов перешли в романтические после совместного участия в опере. Рассказываем, что известно о новом романе самого патриотичного певца России.
Как появились слухи о новом романе Шамана
Слухи о романе SHAMAN и певицы Сои появились летом 2024 года, после того, как они вместе приняли участие в «Новой волне». На конкурсе Шаман неоднократно демонстрировал внимание к Сое, не скрывая своих чувств.
Однако главной точкой отсчета для начала слухов стала совместная работа над этно-оперой «Князь Владимир», премьера которой запланирована на февраль 2025 года. В опере Шаман играет князя Владимира, а Соя исполняет роль его жены Рогнеды.
В сентябре 2024 года появились первые фотографии Шамана и Сои, запечатленные в объятиях друг друга. Чуть позже, на вручении звания заслуженного артиста Ярославу Дронову, пара была замечена целующейся.
Все это лишь подогрело интерес к их отношениям и заставило поклонников гадать о правдивости слухов.
Как отреагировали SHAMAN и Асият на слухи о романе
Асият долгое время предпочитала не делиться подробностями своей личной жизни. Она откровенно рассказывала о своей любви к путешествиям и свою любимицу — корги. Комментируя слухи о романе с SHAMAN, Асият сообщила, что их связывает не просто дружба, и призналась, что их отношения, как у героев оперы, не просты:
«У нас действительно роман: мы играем супругов в этно-опере „Князь Владимир“. Отношения у нас, как у наших героев, не очень простые», — призналась исполнительница, ее слова приводил «Стархит».
Девушка также сказала, что знакома с Ярославом «тысячу лет». По ее словам, она старается не обращать внимания на негатив и критику, с которой сталкивается в последние дни.
Слухи о возможном романе вызвали неоднозначную реакцию общественности. Поклонницы SHAMAN, которые надеялись на отношения с ним, были разочарованы. Однако большая часть фанатов отнеслась к новостям с пониманием, они пожелали паре счастья и поддержки.
SHAMAN, уклоняясь от прямого ответа на вопрос об отношениях с Соей, заметил, что если в театре закончились романы, то нужно распускать труппу. Он добавил, что они играют мужа и жену, вживаются в роль, и выразил надежду, что у них это получается, и что Рогнеда довольна.
Ранее, за несколько месяцев до развода Дронова, певца видели с Соей в одном из самых дорогих ресторанов Москвы, где, по словам очевидцев, он кормил Асият с рук. Сам заслуженный артист заявлял, что их связывают исключительно партнерские отношения по этно-опере, в которой они играют влюбленных. Он подчеркнул, что у них пара, своего рода семья, поэтому репетиции проходят интенсивно. Дронов также заявил, что он не одинок, потому что с ним народ, с ним вся страна, Россия.
Кто такая Асият Сайгидова: биография и карьера
Асият Сайгидова, уроженка поселка Елшанка Саратовской области, родилась 23 мая 2002 года. С ранних лет демонстрировала артистические способности, участвуя в конкурсах по чтению, театральному мастерству и музыке. Она неоднократно становилась призером, получая Гран-при и даже выиграв поездку в Париж.
После окончания девяти классов Асият переехала в Саратов, где поступила в областной колледж искусств. Параллельно с учебой продолжала развиваться в музыкальном направлении, расширяя свой репертуар и исполняя песни на разных языках, в том числе на румынском и сербском.
Особую известность ей принесло выступление на «Новой звезде» в 2021 году, где она исполнила композицию Тины Кароль и покорила жюри, в составе которого были Юлия Савичева и Максим Дунаевский.
В 2022 году Асият выпустила свой авторский трек «Плакала», за которым последовали и другие. Она делится своим творчеством с поклонниками в социальных сетях. Летом 2023 года Асият заняла третье место на проекте «АвторА!» Игоря Матвиенко, получив признание как автор русской песни. В том же году она выступила на ВК-фесте.
В 2024 году Асият решила попробовать себя и в роли композитора, подав заявку на участие в чемпионате ArtMasters. Она также участвовала в «Новой волне-2024» в Сочи.
В июне 2024 года Асият представила оперу «Князь Владимир» на телеканале МУЗ-ТВ. Вместе с ней об уникальной постановке рассказывали Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко.
Слухи о романе SHAMAN с Екатериной Мизулиной
В начале 2024 года, когда Шаман (Ярослав Дронов) был еще женат на Елене Мартыновой, в интернете появились слухи о его романе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
Все началось с публикации в социальных сетях совместных фотографий Мизулиной и Шамана. В блоге Мизулина регулярно подмечала патриотизм артиста, а однажды продемонстрировала букет цветов, который получила от артиста. Она не скрывала своего восхищения творчеством Шамана, заявляя, что слушает только его песни.
Позднее они начали появляться вместе на различных мероприятиях, а в День народного единства, 4 ноября, вместе вышли на сцену и исполнили гимн России.
Певец подтверждал теплые отношения с Екатериной Мизулиной. «Мы прекрасно общаемся, это видно по нашим совместным видео», — заявил артист, оставив без комментариев слухи о романтических отношениях между ними.
Отвечая на вопросы о букете цветов, подаренном Мизулиной, он подчеркнул, что не она единственная его получила: «Фантазируйте дальше», — ответил он в интервью NEWS.ru авторам слухов о романе.
Таким образом, певец не стал опровергать, но и не подтвердил домыслы о романе.
Развод SHAMAN с Еленой Мартыновой
Осенью 2024-го Шаман развелся с супругой Еленой Мартыновой, с которой он пробыл в браке около семи лет. Они поженились в 2017 году, о чем певец сообщил в социальных сетях. Пара старалась не афишировать свою личную жизнь и редко появлялась на публике вместе.
Официального заявления от Шамана и Елены не было, однако, певец подтвердил развод, назвав его решением, принятым совместно с супругой. В качестве причин расставания назывались разные взгляды на жизнь, насыщенный график и разные жизненные цели. Елена Мартынова удалила все фотографии с бывшим мужем из своих социальных сетей.
Кстати, до этого певец был женат на своей учительнице по вокалу Марии Рощупкиной, в браке с которой родилась дочь Варвара. Их отношения продлились несколько лет, в 2016 году пара развелась. SHAMAN отмечал, что расставание произошло мирно, и они остались в хороших отношениях.
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