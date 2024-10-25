Замминистра энергетики Мочальникова отправили под домашний арест

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Московский суд оправил замминистра энергетики Мочальникова под домашний арест
Московский суд оправил замминистра энергетики Мочальникова под домашний арест Фото:

Суд в Москве принял решение о помещении под домашний арест заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова. Это решение было принято в рамках рассмотрения уголовного дела о хищении средств в Минэнерго РФ.

«Постановил назначить <...> меру пресечения в виде помещения под домашний арест», — огласили в суде. На домашнем аресте Мочальников проведет до 24 декабря 2024 года.

Ранее в Москве произошло задержание бывшего заместителя министра энергетики РФ Анатолия Яновского. Он был привлечен к следственным действиям в контексте расследования уголовного дела, связанного с мошенничеством. Что известно о деле, и какое наказание может получить Яновский — в материале URA.RU.

Позже задержали Сергея Мочальникова. Мужчина был доставлен на допрос. Министерство энергетики России оказывает необходимое содействие правоохранительным органам в процессе сбора информации по его уголовному делу о присвоении средств.

Кроме того, в ходе следствия по делу о хищениях в Минэнерго были задержаны четыре человека, среди которых числится Анатолий Яновский, подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В рамках расследования прошли обыски по местам жительства и работы всех задержанных лиц.

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Суд в Москве принял решение о помещении под домашний арест заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова. Это решение было принято в рамках рассмотрения уголовного дела о хищении средств в Минэнерго РФ. «Постановил назначить <...> меру пресечения в виде помещения под домашний арест», — огласили в суде. На домашнем аресте Мочальников проведет до 24 декабря 2024 года. Ранее в Москве произошло задержание бывшего заместителя министра энергетики РФ Анатолия Яновского. Он был привлечен к следственным действиям в контексте расследования уголовного дела, связанного с мошенничеством. Что известно о деле, и какое наказание может получить Яновский — в материале URA.RU. Позже задержали Сергея Мочальникова. Мужчина был доставлен на допрос. Министерство энергетики России оказывает необходимое содействие правоохранительным органам в процессе сбора информации по его уголовному делу о присвоении средств. Кроме того, в ходе следствия по делу о хищениях в Минэнерго были задержаны четыре человека, среди которых числится Анатолий Яновский, подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В рамках расследования прошли обыски по местам жительства и работы всех задержанных лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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