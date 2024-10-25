Замминистра энергетики Мочальникова отправили под домашний арест

Суд в Москве принял решение о помещении под домашний арест заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова. Это решение было принято в рамках рассмотрения уголовного дела о хищении средств в Минэнерго РФ.
«Постановил назначить <...> меру пресечения в виде помещения под домашний арест», — огласили в суде. На домашнем аресте Мочальников проведет до 24 декабря 2024 года.
Ранее в Москве произошло задержание бывшего заместителя министра энергетики РФ Анатолия Яновского. Он был привлечен к следственным действиям в контексте расследования уголовного дела, связанного с мошенничеством. Что известно о деле, и какое наказание может получить Яновский — в материале URA.RU.
Позже задержали Сергея Мочальникова. Мужчина был доставлен на допрос. Министерство энергетики России оказывает необходимое содействие правоохранительным органам в процессе сбора информации по его уголовному делу о присвоении средств.
Кроме того, в ходе следствия по делу о хищениях в Минэнерго были задержаны четыре человека, среди которых числится Анатолий Яновский, подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В рамках расследования прошли обыски по местам жительства и работы всех задержанных лиц.
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