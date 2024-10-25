Отец обвиняемого в убийстве таксистки в Коркино цыгана прокомментировал трагедию

Отец обвиняемого в убийстве женщины в Коркино уверен в непричастности сына

25 октября 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Отец подозреваемого в убийстве заявил о непричастности сына Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Отец обвиняемого в убийстве 40-летней женщины-таксиста из Коркино Челябинской области уверен в непричастности сына. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU. «У него есть адвокат, есть следствие. Он говорит, что это не он, и я уверен, что это не он, не там ищут. Там, возможно, на его месте был любой другой человек, может, цыган, может, русский, я этого не исключаю. Просто кто-то воспользовался этим», — сказал отец 16-летнего глухонемого подозреваемого в убийстве, которого привезли в суд. Отец заявил, что кто-то воспользовался слабостью его сына, который глухой и немой, и он не мог убить человека, так как является инвалидом. Он отметил, что будет помогать разбираться следствию и сын понесет наказание по российским законам, если он это сделал. Также мужчина заявил, что жители цыганского поселка просто обороняли свои дома, где находились женщины и дети. Женщину-таксиста убили 23 октября в одном из поселков Коркино. После этого местные жители направились громить цыганские дома. Беспорядки ликвидированы, ряд жителей задержаны. На въезде в Коркино и по улицам города продолжается патрулирование после ночных волнений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец обвиняемого в убийстве 40-летней женщины-таксиста из Коркино Челябинской области уверен в непричастности сына. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU. «У него есть адвокат, есть следствие. Он говорит, что это не он, и я уверен, что это не он, не там ищут. Там, возможно, на его месте был любой другой человек, может, цыган, может, русский, я этого не исключаю. Просто кто-то воспользовался этим», — сказал отец 16-летнего глухонемого подозреваемого в убийстве, которого привезли в суд. Отец заявил, что кто-то воспользовался слабостью его сына, который глухой и немой, и он не мог убить человека, так как является инвалидом. Он отметил, что будет помогать разбираться следствию и сын понесет наказание по российским законам, если он это сделал. Также мужчина заявил, что жители цыганского поселка просто обороняли свои дома, где находились женщины и дети. Женщину-таксиста убили 23 октября в одном из поселков Коркино. После этого местные жители направились громить цыганские дома. Беспорядки ликвидированы, ряд жителей задержаны. На въезде в Коркино и по улицам города продолжается патрулирование после ночных волнений.