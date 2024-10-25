Отец обвиняемого в убийстве таксистки в Коркино цыгана прокомментировал трагедию

Отец обвиняемого в убийстве женщины в Коркино уверен в непричастности сына
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В суд Коркино привезли цыгана. Челябинск
Отец подозреваемого в убийстве заявил о непричастности сына Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Отец обвиняемого в убийстве 40-летней женщины-таксиста из Коркино Челябинской области уверен в непричастности сына. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU.

«У него есть адвокат, есть следствие. Он говорит, что это не он, и я уверен, что это не он, не там ищут. Там, возможно, на его месте был любой другой человек, может, цыган, может, русский, я этого не исключаю. Просто кто-то воспользовался этим», — сказал отец 16-летнего глухонемого подозреваемого в убийстве, которого привезли в суд.

Отец заявил, что кто-то воспользовался слабостью его сына, который глухой и немой, и он не мог убить человека, так как является инвалидом. Он отметил, что будет помогать разбираться следствию и сын понесет наказание по российским законам, если он это сделал. Также мужчина заявил, что жители цыганского поселка просто обороняли свои дома, где находились женщины и дети.

Женщину-таксиста убили 23 октября в одном из поселков Коркино. После этого местные жители направились громить цыганские дома. Беспорядки ликвидированы, ряд жителей задержаны. На въезде в Коркино и по улицам города продолжается патрулирование после ночных волнений.

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Отец обвиняемого в убийстве 40-летней женщины-таксиста из Коркино Челябинской области уверен в непричастности сына. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU. «У него есть адвокат, есть следствие. Он говорит, что это не он, и я уверен, что это не он, не там ищут. Там, возможно, на его месте был любой другой человек, может, цыган, может, русский, я этого не исключаю. Просто кто-то воспользовался этим», — сказал отец 16-летнего глухонемого подозреваемого в убийстве, которого привезли в суд. Отец заявил, что кто-то воспользовался слабостью его сына, который глухой и немой, и он не мог убить человека, так как является инвалидом. Он отметил, что будет помогать разбираться следствию и сын понесет наказание по российским законам, если он это сделал. Также мужчина заявил, что жители цыганского поселка просто обороняли свои дома, где находились женщины и дети. Женщину-таксиста убили 23 октября в одном из поселков Коркино. После этого местные жители направились громить цыганские дома. Беспорядки ликвидированы, ряд жителей задержаны. На въезде в Коркино и по улицам города продолжается патрулирование после ночных волнений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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