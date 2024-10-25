В Перми депутаты рассмотрят законопроект о запрете продажи алкоголя в «наливайках» по ночам

Пермский лидер ЛДПР внес в заксобрание проект закона о запрете продажи алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат предлагает запретить продавать алкоголь с 22:00 до 08:00
Депутат предлагает запретить продавать алкоголь с 22:00 до 08:00 Фото:

Руководитель фракции ЛДПР в Пермском крае Олег Постников внес в законодательное собрание инициативу о запрете продажи алкоголя в ночное время в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Он предложил запретить торговать спиртным в «наливайках» с 22:00 до 8:00. Об этом депутат рассказал в своем telegram-канале.

«В законопроекте предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. Ограничение будет действовать с 22:00 до 8:00 по местному времени», — сказано в сообщении.

Постников отметил, что проблема с «наливайками» существует давно. Жители домов, в которых находятся такие заведения, постоянно жалуются депутату на шум и драки в ночное время. По мнению Постникова, закон поможет сохранить порядок и позволит людям спокойно отдыхать дома. Он предложил рассмотреть инициативу на заседании заксобрания 28 ноября. 

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае планируют ограничить продажу алкоголя не  только в «наливайках», но и в некоторых магазинах. Ограничения коснутся торговых точек, которые по ночам «превращаются» в кафе.

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Руководитель фракции ЛДПР в Пермском крае Олег Постников внес в законодательное собрание инициативу о запрете продажи алкоголя в ночное время в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Он предложил запретить торговать спиртным в «наливайках» с 22:00 до 8:00. Об этом депутат рассказал в своем telegram-канале. «В законопроекте предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. Ограничение будет действовать с 22:00 до 8:00 по местному времени», — сказано в сообщении. Постников отметил, что проблема с «наливайками» существует давно. Жители домов, в которых находятся такие заведения, постоянно жалуются депутату на шум и драки в ночное время. По мнению Постникова, закон поможет сохранить порядок и позволит людям спокойно отдыхать дома. Он предложил рассмотреть инициативу на заседании заксобрания 28 ноября.  Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае планируют ограничить продажу алкоголя не  только в «наливайках», но и в некоторых магазинах. Ограничения коснутся торговых точек, которые по ночам «превращаются» в кафе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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