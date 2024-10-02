02 октября 2024

В Пермском крае хотят ввести дополнительный запрет на продажу алкоголя

Запрет на продажу алкоголя в Пермском крае распространится на магазины
© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-группа «Воланд». Курган , коктейль, пиво, бокал, алкоголь, бар
В территориях многие магазины по ночам работают как кафе Фото:

Ограничения на продажу алкоголя в магазинах разливного пива, которые предлагает ввести депутат заксобрания Олег Постников, распространятся также на другие торговые точки. Как сообщил источник в политэлитах региона, торговать по ночам не смогут некоторые магазины на окраинах, которые не подходят под определение «наливаек», но по ночам превращаются в кафе.

«Запрет будет касаться не только так называемых „наливаек“. Нельзя будет торговать алкоголем с 22:00 до 08:00 и некоторым магазинам. На окраинах Перми, в территориях — масса магазинов, которые ночью „превращаются“ в кафе», — отметил инсайдер.

Законопроект Постникова, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия, устанавливает запрет на продажу алкоголя ночью в магазинах, размещенных в жилых домах. Эта мера поможет решить проблему с шумом, пьяными покупателями и драками. Олег Постников не ответил на звонок URA.RU.

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Ограничения на продажу алкоголя в магазинах разливного пива, которые предлагает ввести депутат заксобрания Олег Постников, распространятся также на другие торговые точки. Как сообщил источник в политэлитах региона, торговать по ночам не смогут некоторые магазины на окраинах, которые не подходят под определение «наливаек», но по ночам превращаются в кафе. «Запрет будет касаться не только так называемых „наливаек“. Нельзя будет торговать алкоголем с 22:00 до 08:00 и некоторым магазинам. На окраинах Перми, в территориях — масса магазинов, которые ночью „превращаются“ в кафе», — отметил инсайдер. Законопроект Постникова, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия, устанавливает запрет на продажу алкоголя ночью в магазинах, размещенных в жилых домах. Эта мера поможет решить проблему с шумом, пьяными покупателями и драками. Олег Постников не ответил на звонок URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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