В Пермском крае хотят ввести дополнительный запрет на продажу алкоголя

Ограничения на продажу алкоголя в магазинах разливного пива, которые предлагает ввести депутат заксобрания Олег Постников, распространятся также на другие торговые точки. Как сообщил источник в политэлитах региона, торговать по ночам не смогут некоторые магазины на окраинах, которые не подходят под определение «наливаек», но по ночам превращаются в кафе.
«Запрет будет касаться не только так называемых „наливаек“. Нельзя будет торговать алкоголем с 22:00 до 08:00 и некоторым магазинам. На окраинах Перми, в территориях — масса магазинов, которые ночью „превращаются“ в кафе», — отметил инсайдер.
Законопроект Постникова, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия, устанавливает запрет на продажу алкоголя ночью в магазинах, размещенных в жилых домах. Эта мера поможет решить проблему с шумом, пьяными покупателями и драками. Олег Постников не ответил на звонок URA.RU.
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