В Пермском крае хотят ввести дополнительный запрет на продажу алкоголя

Запрет на продажу алкоголя в Пермском крае распространится на магазины

03 октября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В территориях многие магазины по ночам работают как кафе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ограничения на продажу алкоголя в магазинах разливного пива, которые предлагает ввести депутат заксобрания Олег Постников, распространятся также на другие торговые точки. Как сообщил источник в политэлитах региона, торговать по ночам не смогут некоторые магазины на окраинах, которые не подходят под определение «наливаек», но по ночам превращаются в кафе. «Запрет будет касаться не только так называемых „наливаек“. Нельзя будет торговать алкоголем с 22:00 до 08:00 и некоторым магазинам. На окраинах Перми, в территориях — масса магазинов, которые ночью „превращаются“ в кафе», — отметил инсайдер. Законопроект Постникова, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия, устанавливает запрет на продажу алкоголя ночью в магазинах, размещенных в жилых домах. Эта мера поможет решить проблему с шумом, пьяными покупателями и драками. Олег Постников не ответил на звонок URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ограничения на продажу алкоголя в магазинах разливного пива, которые предлагает ввести депутат заксобрания Олег Постников, распространятся также на другие торговые точки. Как сообщил источник в политэлитах региона, торговать по ночам не смогут некоторые магазины на окраинах, которые не подходят под определение «наливаек», но по ночам превращаются в кафе. «Запрет будет касаться не только так называемых „наливаек“. Нельзя будет торговать алкоголем с 22:00 до 08:00 и некоторым магазинам. На окраинах Перми, в территориях — масса магазинов, которые ночью „превращаются“ в кафе», — отметил инсайдер. Законопроект Постникова, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия, устанавливает запрет на продажу алкоголя ночью в магазинах, размещенных в жилых домах. Эта мера поможет решить проблему с шумом, пьяными покупателями и драками. Олег Постников не ответил на звонок URA.RU.