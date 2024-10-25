Экс-замминистра энергетики арестован по делу о мошенничестве

ОН: бывшего замминистра энергетики Яновского арестовали за мошенничество
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Яновский пробудет в СИЗО до 24 декабря
Яновский пробудет в СИЗО до 24 декабря Фото:

Никулинский суд Москвы арестовал бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского по делу о мошенничестве. Об этом заявил telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яновского Анатолия Борисовича», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что экс-замминистра энергетики обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Яновский пробудет под арестом до 24 декабря текущего года.

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Никулинский суд Москвы арестовал бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского по делу о мошенничестве. Об этом заявил telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы ». «Постановлением Никулинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яновского Анатолия Борисовича», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что экс-замминистра энергетики обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Яновский пробудет под арестом до 24 декабря текущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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