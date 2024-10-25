Экс-замминистра энергетики арестован по делу о мошенничестве

Яновский пробудет в СИЗО до 24 декабря
Никулинский суд Москвы арестовал бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского по делу о мошенничестве. Об этом заявил telegram-канал «».
«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яновского Анатолия Борисовича», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что экс-замминистра энергетики обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Яновский пробудет под арестом до 24 декабря текущего года.
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