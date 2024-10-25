В США ищут оправдание провалу антироссийских санкций

Власти США начали искать оправдания тому, что санкции, введенные против России не обвалили ее экономику. В администрации действующего американского президента Джо Байдена заявили, что ограничения вводились совсем по другим причинам.
«В Вашингтоне пытаются оправдаться из-за провалившихся антироссийских санкций, объясняя это тем, что они якобы не были направлены против экономики России», — пишет Politico со ссылкой на чиновника из американской администрации. Автор материала указывает на то, что внутри страны активно критикуют действия Белого Дома. В сообщении издания сказано, что «целью экономической тактики никогда не был обвал российской экономики».
Чиновник, на которого ссылается автор материала, заявил, что в администрации ожидали того, что жители России будут в состоянии «адаптироваться к санкциям найти способы их обхода». В РФ же не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.
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Власти США начали искать оправдания тому, что санкции, введенные против России не обвалили ее экономику. В администрации действующего американского президента Джо Байдена заявили, что ограничения вводились совсем по другим причинам. «В Вашингтоне пытаются оправдаться из-за провалившихся антироссийских санкций, объясняя это тем, что они якобы не были направлены против экономики России», — пишет Politico со ссылкой на чиновника из американской администрации. Автор материала указывает на то, что внутри страны активно критикуют действия Белого Дома. В сообщении издания сказано, что «целью экономической тактики никогда не был обвал российской экономики». Чиновник, на которого ссылается автор материала, заявил, что в администрации ожидали того, что жители России будут в состоянии «адаптироваться к санкциям найти способы их обхода». В РФ же не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.