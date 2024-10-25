В США ищут оправдание провалу антироссийских санкций

Politico: в США заявили, что санкции не были направлены на обвал экономики РФ

25 октября 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

В США заявили, что у антироссийских санкций были другие цели Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти США начали искать оправдания тому, что санкции, введенные против России не обвалили ее экономику. В администрации действующего американского президента Джо Байдена заявили, что ограничения вводились совсем по другим причинам. «В Вашингтоне пытаются оправдаться из-за провалившихся антироссийских санкций, объясняя это тем, что они якобы не были направлены против экономики России», — пишет Politico со ссылкой на чиновника из американской администрации. Автор материала указывает на то, что внутри страны активно критикуют действия Белого Дома. В сообщении издания сказано, что «целью экономической тактики никогда не был обвал российской экономики». Чиновник, на которого ссылается автор материала, заявил, что в администрации ожидали того, что жители России будут в состоянии «адаптироваться к санкциям найти способы их обхода». В РФ же не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти США начали искать оправдания тому, что санкции, введенные против России не обвалили ее экономику. В администрации действующего американского президента Джо Байдена заявили, что ограничения вводились совсем по другим причинам. «В Вашингтоне пытаются оправдаться из-за провалившихся антироссийских санкций, объясняя это тем, что они якобы не были направлены против экономики России», — пишет Politico со ссылкой на чиновника из американской администрации. Автор материала указывает на то, что внутри страны активно критикуют действия Белого Дома. В сообщении издания сказано, что «целью экономической тактики никогда не был обвал российской экономики». Чиновник, на которого ссылается автор материала, заявил, что в администрации ожидали того, что жители России будут в состоянии «адаптироваться к санкциям найти способы их обхода». В РФ же не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.