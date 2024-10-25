Жога намерен унифицировать меры поддержки бойцов СВО по всему УрФО

Полномочный представитель президента Артем Жога намерен унифицировать меры поддержки участников СВО по всему Уральскому федеральному округу. В ходе пресс-конференции в Ханты-Мансийске, куда он прибыл с рабочим визитом, Жога заявил, что они должны стать одинаковыми в каждом населенном пункте региона.
«Мы обобщим меры поддержки. И каждый регион возьмет для себя что-то новое, что они не делали до этого. По всему Уральскому федеральному округу мы выровняем меры поддержки, и они будут равнозначны в каждом населенном пункте», — заявил Жога во время разговора с журналистами.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук уточнил, что сейчас в Югре действуют 33 меры поддержки для участников спецоперации и их семей. Регион в конце 2023 года стал первым субъектом России, где появилась автоматизированная информационная система по работе с заявками бойцов. Их заполняют командиры подразделений и передают главе региона. Затем после сборки подразделения «Центроспаса» доставляют необходимое бойцам.
Ранее URA.RU писало, что Артем Жога приехал с рабочим визитом в Ханты-Мансийск. Во время посещения окружной столицы он анонсировал большой уральский форум поддержки участников СВО. Подробнее о визите полпреда в Югру агентство писало в онлайн-трансляции.
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