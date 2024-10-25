Жога во время визита в ХМАО анонсировал большой уральский форум поддержки участников СВО

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога анонсировал проведение в Екатеринбурге большого форума поддержки участников СВО. Заявление полпред сделал во время пресс-конференции в ходе рабочего визита в Ханты-Мансийск, передает журналист URA.RU с места событий.
«Было принято решение провести форум и объединить все эти общественные организации, которые занимаются реабилитацией ребят, помощью военнослужащим и их семьям и производителям беспилотных аппаратов. Ну и другой техники, которая востребована на линии боевого соприкосновения. Где в принципе соберутся все регионы [УрФО]», — поделился с югорскими журналистами полпред.
Ориентировочная дата проведения форума — 1 ноября, но окончательно все решится в конце октября. Уже подано 150 заявок на участие. «Я смогу встретиться и пообщаться со всеми. Все озвучат те или иные свои наработки, проблемы, с которыми они сталкиваются в реализации проектов по помощи нашим парням, которые возвращаются с линии фронта, и всем наших военнослужащим», — отметил полпред. В telegram-канале полпредства указано, что мероприятие будет называться «Патриоты Урала» и пройдет в Верхней Пышме.
Ранее URA.RU писало о визите Жоги в Ханты-Мансийск, где он встретился с бойцами, волонтерами и социальными координаторами. Подробнее об этом — в нашей онлайн-трансляции.
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