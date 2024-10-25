После массовых беспорядков власти и силовики вышли на прямой диалог с жителями Коркино. Фото, видео

После массовых беспорядков власти и силовики вышли на диалог с жителями Коркино

25 октября 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

На встречу пришли более сотни человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки После убийства женщины-таксиста и массовых беспорядков вечером 24 октября власти и силовики вышли на прямой диалог с жителями Коркино (Челябинская область). Разговор получился непростой — люди требовали немедленно ликвидировать цыганские поселки и заявляли о геноциде местных. Главное со встречи в материале на URA.RU. По каким законам цыгане живут в России На встречу с главой ГУ МВД по Челябинской области генерал-майором Сергеем Космачевым пришли более сотни коркинцев. Встречу планировали провести в администрации города, но собралось так много человек, что ее перенесли во дворец культуры «Горняк». Диалог получился непростым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Люди пришли на мероприятие уже обозленные и заведенные. Еще в здании администрации во время регистрации на повышенных тонах они требовали ликвидировать цыганские поселки. «Сколько этот беспредел будет продолжаться? У нас полиция бездействует. Если они (представители цыганской диаспоры — прим. URA.RU) считаются гражданами Российской Федерации, то по каким законам живут? В армию не ходят, на СВО пошел ходить один? Нигде не работают, а пособие получают», — заявила местная жительница. «Если будет открытый конфликт, у нас половина города охотники. Чем все закончится?» — добавил другой житель Коркино. Отстранение от должности начальника ОВД Коркино На публичной встрече с участием силовиков и властей Космачев заявил, что 25 октября начальник отдела МВД России «Коркинский» Владимир Дякин отстранен от должности, сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Также будет назначена проверка», — заявил Космачев. Люди требуют обезопасить себя от цыганской диаспоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После этой новости зал заполнился аплодисментами. Но люди продолжили настаивать на ликвидации цыганских поселков, говорить о безнаказанности представителей цыганской диаспоры и геноциде местных. «У нас после 19:00, когда темнее, идет бандитизм и наркомания. Я тоже мать двоих детей и вожу людей, и на месте той девушки могла быть и я. Им закон не писан, они говорят это в глаза», — заявила на встрече местная жительница. «Стал свидетелем ДТП между нашим русским парнем и цыганом. Они (цыгане — прим. URA.RU) окружили нашего. Мимо проехал наряд Росгвардии и даже не остановился!» — добавил другой мужчина. Диалог продолжался два с лишним часа. Силовики пообещали, что в Коркино останутся 500 полицейских, чтобы обеспечить безопасность. Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, который также присутствовал на встрече, заявил, что через месяц снова состоится встреча с гражданами. В ночь на 24 октября в Коркино убили местную таксистку. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых, но горожане к вечеру 24 октября пришли мстить в цыганский поселок. Вся актуальная информация о происшествии собрана в сюжете на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После убийства женщины-таксиста и массовых беспорядков вечером 24 октября власти и силовики вышли на прямой диалог с жителями Коркино (Челябинская область). Разговор получился непростой — люди требовали немедленно ликвидировать цыганские поселки и заявляли о геноциде местных. Главное со встречи в материале на URA.RU. На встречу с главой ГУ МВД по Челябинской области генерал-майором Сергеем Космачевым пришли более сотни коркинцев. Встречу планировали провести в администрации города, но собралось так много человек, что ее перенесли во дворец культуры «Горняк». Люди пришли на мероприятие уже обозленные и заведенные. Еще в здании администрации во время регистрации на повышенных тонах они требовали ликвидировать цыганские поселки. «Сколько этот беспредел будет продолжаться? У нас полиция бездействует. Если они (представители цыганской диаспоры — прим. URA.RU) считаются гражданами Российской Федерации, то по каким законам живут? В армию не ходят, на СВО пошел ходить один? Нигде не работают, а пособие получают», — заявила местная жительница. «Если будет открытый конфликт, у нас половина города охотники. Чем все закончится?» — добавил другой житель Коркино. На публичной встрече с участием силовиков и властей Космачев заявил, что 25 октября начальник отдела МВД России «Коркинский» Владимир Дякин отстранен от должности, сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Также будет назначена проверка», — заявил Космачев. После этой новости зал заполнился аплодисментами. Но люди продолжили настаивать на ликвидации цыганских поселков, говорить о безнаказанности представителей цыганской диаспоры и геноциде местных. «У нас после 19:00, когда темнее, идет бандитизм и наркомания. Я тоже мать двоих детей и вожу людей, и на месте той девушки могла быть и я. Им закон не писан, они говорят это в глаза», — заявила на встрече местная жительница. «Стал свидетелем ДТП между нашим русским парнем и цыганом. Они (цыгане — прим. URA.RU) окружили нашего. Мимо проехал наряд Росгвардии и даже не остановился!» — добавил другой мужчина. Диалог продолжался два с лишним часа. Силовики пообещали, что в Коркино останутся 500 полицейских, чтобы обеспечить безопасность. Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, который также присутствовал на встрече, заявил, что через месяц снова состоится встреча с гражданами. В ночь на 24 октября в Коркино убили местную таксистку. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых, но горожане к вечеру 24 октября пришли мстить в цыганский поселок. Вся актуальная информация о происшествии собрана в сюжете на URA.RU.