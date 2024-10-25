Суд допросил пермского министра здравоохранения по делу о фальшивых халатах

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Дело рассматривается в краевом суде
Дело рассматривается в краевом суде Фото:

В Перми состоялось очередное заседание суда по делу экс-чиновницы минздрава Прикамья Марины Баровой. Ее обвиняют в поставке некачественных средств индивидуальной защиты. В суде выступила глава минздрава Анастасия Крутень.

«С бывшим директором „Резерва“ не общалась и указаний о создании приемочной комиссии не давала. Также она указала, что не просила изготавливать приказ о создании приемочной комиссии задним числом. Она не понимает, как на склады могли поступать изделия без документов и называла это прямым нарушением закона», — передает показанию министра Properm.

Ранее URA.RU рассказало, что Барову судят за превышение должностных полномочий. По версии следствия, она поставляла в больницы некачественные халаты и шапочки во время пандемии COVID-19. Экс-чиновницу приговорили к трем годам колонии общего режима. Но прокуратура посчитала это наказание слишком мягким. Сама же Барова просит отменить приговор.

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В Перми состоялось очередное заседание суда по делу экс-чиновницы минздрава Прикамья Марины Баровой. Ее обвиняют в поставке некачественных средств индивидуальной защиты. В суде выступила глава минздрава Анастасия Крутень. «С бывшим директором „Резерва“ не общалась и указаний о создании приемочной комиссии не давала. Также она указала, что не просила изготавливать приказ о создании приемочной комиссии задним числом. Она не понимает, как на склады могли поступать изделия без документов и называла это прямым нарушением закона», — передает показанию министра Properm. Ранее URA.RU рассказало, что Барову судят за превышение должностных полномочий. По версии следствия, она поставляла в больницы некачественные халаты и шапочки во время пандемии COVID-19. Экс-чиновницу приговорили к трем годам колонии общего режима. Но прокуратура посчитала это наказание слишком мягким. Сама же Барова просит отменить приговор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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