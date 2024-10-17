В Перми просят отменить приговор экс-чиновнице минздрава, угодившей за решетку

Прокуратура, адвокат и потерпевшие просят отменить приговор, вынесенный в отношении экс-чиновницы минздрава Прикамья Марины Баровой. Это выяснилось в ходе рассмотрения апелляционных жалоб в Пермском краевом суде.
«В Пермском краевом суде началось рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Марине Баровой. В ходе процесса выяснилось, что приговор ей просят отменить гособвинение, защита и потерпевшие», — пишет «Ъ-Прикамье».
Так, прокуратура указывает, что из обвинения необоснованно были исключены ряд преступных действий Баровой. В ведомстве также добиваются взыскания с нее материального ущерба. Минздрав считает, что в действиях осужденной нет состава превышения должностных полномочий, а ущерб госоргану не причинен. Сторона защиты считает, что в обязанности Баровой не входили приемка и экспертиза изделий.
Бывший руководитель финансово-хозяйственного управления министерства здравоохранения Пермского края Марина Барова была признана виновной в превышении должностных полномочий.
Как установил суд, бывшая чиновница поставляла в больницы некачественные медицинские шапочки и халаты. Барову приговорили к трем годам колонии общего режима. В июле прокуратура обратилась в суд, добиваясь ужесточения приговора для осужденной. Сама Барова настаивает на полном оправдании, указывает «Ъ-Прикамье».
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