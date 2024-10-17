17 октября 2024

В Перми просят отменить приговор экс-чиновнице минздрава, угодившей за решетку

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Гособвинитель просит взыскать с Марины Баровой материальный ущерб
Гособвинитель просит взыскать с Марины Баровой материальный ущерб Фото:

Прокуратура, адвокат и потерпевшие просят отменить приговор, вынесенный в отношении экс-чиновницы минздрава Прикамья Марины Баровой. Это выяснилось в ходе рассмотрения апелляционных жалоб в Пермском краевом суде.

«В Пермском краевом суде началось рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Марине Баровой. В ходе процесса выяснилось, что приговор ей просят отменить гособвинение, защита и потерпевшие», — пишет «Ъ-Прикамье».

Так, прокуратура указывает, что из обвинения необоснованно были исключены ряд преступных действий Баровой. В ведомстве также добиваются взыскания с нее материального ущерба. Минздрав считает, что в действиях осужденной нет состава превышения должностных полномочий, а ущерб госоргану не причинен. Сторона защиты считает, что в обязанности Баровой не входили приемка и экспертиза изделий.

Бывший руководитель финансово-хозяйственного управления министерства здравоохранения Пермского края Марина Барова была признана виновной в превышении должностных полномочий.

Как установил суд, бывшая чиновница поставляла в больницы некачественные медицинские шапочки и халаты. Барову приговорили к трем годам колонии общего режима. В июле прокуратура обратилась в суд, добиваясь ужесточения приговора для осужденной. Сама Барова настаивает на полном оправдании, указывает «Ъ-Прикамье».

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Прокуратура, адвокат и потерпевшие просят отменить приговор, вынесенный в отношении экс-чиновницы минздрава Прикамья Марины Баровой. Это выяснилось в ходе рассмотрения апелляционных жалоб в Пермском краевом суде. «В Пермском краевом суде началось рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Марине Баровой. В ходе процесса выяснилось, что приговор ей просят отменить гособвинение, защита и потерпевшие», — пишет «Ъ-Прикамье». Так, прокуратура указывает, что из обвинения необоснованно были исключены ряд преступных действий Баровой. В ведомстве также добиваются взыскания с нее материального ущерба. Минздрав считает, что в действиях осужденной нет состава превышения должностных полномочий, а ущерб госоргану не причинен. Сторона защиты считает, что в обязанности Баровой не входили приемка и экспертиза изделий. Бывший руководитель финансово-хозяйственного управления министерства здравоохранения Пермского края Марина Барова была признана виновной в превышении должностных полномочий. Как установил суд, бывшая чиновница поставляла в больницы некачественные медицинские шапочки и халаты. Барову приговорили к трем годам колонии общего режима. В июле прокуратура обратилась в суд, добиваясь ужесточения приговора для осужденной. Сама Барова настаивает на полном оправдании, указывает «Ъ-Прикамье».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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