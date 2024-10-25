Кто сказал «мяу» — понимают ли кошки нашу речь

Кошки способны понимать слова человека через ассоциации, но не в полной мере. Это выяснил зоопсихолог Мирослав Волков, ссылаясь на эксперимент японских ученых из Университета Адзабу.
«Эксперимент был поставлен точно так же, как диагностируют внимание у детей. То есть способность детей различать слова и приобщать их к визуальному образу», — отметил Волков. Его слова приводит Пятый канал. Он также подчеркнул, что кошки, подобно детям, могут устанавливать связь между словами и визуальными образами, но в полной мере понимать сказанное, как это делают люди, они не способны.
Японские ученые провели эксперимент с 31 кошкой, показывая им анимации с бессмысленными словами. Исследование показало. что кошки дольше смотрели на экран, услышав знакомое слово, а у некоторых даже наблюдалась реакция в виде расширения зрачков.
Ранее ученые доказали, что собаки способны воспринимать человеческую речь. Они выяснили, что они не просто рефлекторно реагируют на определённые слова, которые произносит человек, а понимают значение этих слов, передает RT.
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