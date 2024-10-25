Кто сказал «мяу» — понимают ли кошки нашу речь

Зоопсихолог Волков: кошки могут понимать речь человека через ассоциации
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Кошки способны откликаться на конкретное слово, но полностью понять человеческую речь они не могут
Кошки способны откликаться на конкретное слово, но полностью понять человеческую речь они не могут Фото:

Кошки способны понимать слова человека через ассоциации, но не в полной мере. Это выяснил зоопсихолог Мирослав Волков, ссылаясь на эксперимент японских ученых из Университета Адзабу.

«Эксперимент был поставлен точно так же, как диагностируют внимание у детей. То есть способность детей различать слова и приобщать их к визуальному образу», — отметил Волков. Его слова приводит Пятый канал. Он также подчеркнул, что кошки, подобно детям, могут устанавливать связь между словами и визуальными образами, но в полной мере понимать сказанное, как это делают люди, они не способны.

Японские ученые провели эксперимент с 31 кошкой, показывая им анимации с бессмысленными словами. Исследование показало. что кошки дольше смотрели на экран, услышав знакомое слово, а у некоторых даже наблюдалась реакция в виде расширения зрачков.

Ранее ученые доказали, что собаки способны воспринимать человеческую речь. Они выяснили, что они не просто рефлекторно реагируют на определённые слова, которые произносит человек, а понимают значение этих слов, передает RT.

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Кошки способны понимать слова человека через ассоциации, но не в полной мере. Это выяснил зоопсихолог Мирослав Волков, ссылаясь на эксперимент японских ученых из Университета Адзабу. «Эксперимент был поставлен точно так же, как диагностируют внимание у детей. То есть способность детей различать слова и приобщать их к визуальному образу», — отметил Волков. Его слова приводит Пятый канал. Он также подчеркнул, что кошки, подобно детям, могут устанавливать связь между словами и визуальными образами, но в полной мере понимать сказанное, как это делают люди, они не способны. Японские ученые провели эксперимент с 31 кошкой, показывая им анимации с бессмысленными словами. Исследование показало. что кошки дольше смотрели на экран, услышав знакомое слово, а у некоторых даже наблюдалась реакция в виде расширения зрачков. Ранее ученые доказали, что собаки способны воспринимать человеческую речь. Они выяснили, что они не просто рефлекторно реагируют на определённые слова, которые произносит человек, а понимают значение этих слов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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