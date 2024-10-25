Полпред Жога проведет форум для волонтеров и активистов в Свердловской области

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Артем Жога прибыл с рабочим визитом в Тюмень. Тюмень
Форум с полпредом пройдет в Верхней Пышме Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога анонсировал проведение крупного форума для волонтеров и гражданских активистов УрФО в Верхней Пышме (Свердловская область). Мероприятие пройдет 1 ноября, рассказали в пресс-службе полпредства.

«Ко мне часто обращаются представители общественных организаций, которые оказывают помощь участникам СВО и их близким, а также разработчики необходимой для фронта продукции. Встретиться со всеми лично я не могу, поэтому было принято провести большой форум для волонтеров и гражданских активистов Уральского федерального округа», — сказал Жога.

По его словам, участники форума смогут поделиться наработками, а также озвучить свои идеи и проблемы. «Каждый регион возьмет для себя что-то новое, и по итогу мы выровняем меры поддержки по всему федеральному округу», — уверен полпред.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога анонсировал проведение крупного форума для волонтеров и гражданских активистов УрФО в Верхней Пышме (Свердловская область). Мероприятие пройдет 1 ноября, рассказали в пресс-службе полпредства. «Ко мне часто обращаются представители общественных организаций, которые оказывают помощь участникам СВО и их близким, а также разработчики необходимой для фронта продукции. Встретиться со всеми лично я не могу, поэтому было принято провести большой форум для волонтеров и гражданских активистов Уральского федерального округа», — сказал Жога. По его словам, участники форума смогут поделиться наработками, а также озвучить свои идеи и проблемы. «Каждый регион возьмет для себя что-то новое, и по итогу мы выровняем меры поддержки по всему федеральному округу», — уверен полпред.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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