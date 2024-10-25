Православный календарь на ноябрь 2024 года: праздники и традиции

Ноябрьский православный календарь богат событиями: в этот месяц верующие отметят более 90 праздников, памятных дней и важных дат. На ноябрь приходится начало Рождественского поста — последнего из четырех в году. Подробнее о том, какие праздники будут отмечать православные в ноябре 2024 — в обзоре URA.RU.
Начало месяца: священные воспоминания
1 ноября — Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского и День памяти Пророка Иоиля
В этот день православные христиане молитвенно чтут память преподобного Иоанна Рыльского — выдающегося болгарского подвижника десятого столетия. Святой прославился подвигами поста и непрестанной молитвы. В этот же день верующие обращаются к пророку Иоилю, предсказавшему сошествие Святого Духа на апостолов.
2 ноября — День памяти Великомученика Артемия Антиохийского (Артемьев день)
В этот день верующие вспоминают подвиг великомученика Артемия Антиохийского. Будучи военачальником при императоре Константине Великом, он исповедовал христианскую веру и претерпел мученическую кончину. Верующие молятся об укреплении духа и стойкости в трудностях.
3 ноября — День памяти преподобного Илариона Великого и День перенесения мощей святителя Илариона
День посвящен преподобному Илариону Великому, которого называют основоположником палестинского монашества. По преданию, он обладал даром чудотворения и исцеления недугов.
Торжество Казанской иконы и первая декада
4 ноября — Праздник Казанской иконы Божией Матери
Этот образ неразрывно связан с историей России и освобождением Москвы от польских захватчиков в 1612 году. В храмах проходят торжественные богослужения, верующие молятся о заступничестве Божией Матери.
5 ноября — День памяти Апостола Иакова, брата Господня по плоти
Православные христиане почитают память апостола Иакова, первого епископа Иерусалимской церкви. Святой приходился родственником спасителю по человеческой природе и запечатлел свою веру мученической смертью.
6 ноября — Праздник иконы «Всех скорбящих Радость» (Светец)
Этот чудотворный образ особо почитается верующими. Он является источником утешения в скорбях и болезнях.
Середина месяца: памятные даты
7 ноября — День памяти Мучеников Маркиана и Мартирия
Мученики Маркиан и Мартирий — римские воины, принявшие христианство и казненные за свою веру. Они были известны своей храбростью и стойкостью, и их память отмечается в православной церкви как пример верности Христу.
8 ноября — день памяти великомученика Димитрия Солунского, небесного покровителя воинства
Святой прославился воинской доблестью. Также он известен твердым исповеданием христианской веры.
9 ноября — День памяти ученика Нестора Солунского
Нестор Солунский был учеником великомученика Димитрия Солунского и был известен своей святостью и мудростью. В этот день также отмечается обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского, который прославился борьбой против татаро-монгольского нашествия.
10 ноября — День Святой мученицы Параскевы Пятницы
Святая мученица Параскева Пятница была римской христианкой, которую казнили за ее веру. Она прославилась из-за своей святости и мудрости, ее память отмечается в православной церкви как пример верности Христу.
13 ноября — Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула
Апостолы от 70-ти были учениками Иисуса Христа, их он отправил на проповедь. В этот день также отмечается день мученика Епимаха Нового, которого казнили за свою веру.
14 ноября — День памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских
День посвящен памяти бессребреников Космы и Дамиана. Эти святые прославились бескорыстным врачеванием и помощью страждущим. День традиционно связан с молитвами о телесном и духовном здравии.
17 ноября — День памяти Блаженного Симона, Христа ради юродивого Юрьевецкого
Блаженный Симон — русский святитель, известен своей святостью и юродством. В этот день православные христиане молятся за стойкость и мужество в вере.
18 ноября — День памяти святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси
Святитель Тихон был патриархом Московским и всея Руси во время Гражданской войны в России. В этот день также отмечают память отцов Поместного собора Церкви Русской 1917–1918 годов, которые играли важную роль в истории русской церкви.
20 ноября — Память о Мучениках в Мелитине
Мученики в Мелитине были группой христиан, которых казнили за свою веру в Мелитине, городе в Малой Азии. В этот день православные христиане молятся за стойкость и мужество в вере.
Особые дни второй половины ноября
21 ноября — Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных
В этот день православная церковь прославляет все девять ангельских чинов. По древнему преданию, именно Архангел Михаил возглавил небесное воинство в борьбе против падших духов. Верующие возносят молитвы о духовной защите и небесном покровительстве.
22 ноября — Праздник иконы Богородицы «Скоропослушница»
Этот древний афонский образ прославился множеством чудесных исцелений и быстрым откликом на молитвы верующих. Согласно церковному преданию, икона впервые проявила свою чудотворную силу в Дохиарском монастыре на Афоне.
25 ноября — День памяти Преподобного Нила Постника
Преподобный Нил Постник был русским святителем, который прославился своей святостью и аскетизмом. В этот день православные христиане молятся за стойкость и мужество вере.
26 ноября — День Иоанна Златоуста
Двадцать шестого ноября православные христиане молитвенно воспоминают святителя Иоанна Златоуста — великого учителя Церкви и составителя чина Божественной литургии. Его проповеди и богословские труды остаются источником духовной мудрости на протяжении многих столетий.
Завершение месяца и начало Рождественского поста
27 ноября — День памяти Апостола Филиппа
Двадцать седьмое ноября посвящено памяти апостола Филиппа, одного из двенадцати ближайших учеников Христа. По церковной традиции, этот день предваряет начало Рождественского поста, который потому иногда именуют Филипповым.
28 ноября — Начало Рождественского поста
В этот день начинается сорокадневный Рождественский пост — время особого духовного делания и подготовки к празднику Рождества Христова. В этот период православные христиане готовятся к празднику Рождества, очищая свою душу и тело. В отличие от Великого поста, этот период отличается более мягкими правилами воздержания.
Ограничения во время Рождественского поста:
Питание: ограничение в употреблении мяса, молочки и яиц; в определенные дни можно есть рыбу.
Вегетарианская диета: основное внимание уделяется растительной пище, в том числе овощи, фрукты и крупы.
Умеренность в еде: нужно следить за количеством потребляемой пищи и напитков.
Строгие дни: 19 и 24 декабря отмечаются более строгими ограничениями.
Духовные практики: следует уделять время молитвам и размышлениям о покаянии.
Благотворительность: поддержка тех, кто нуждается — важная часть поста.
Этот период служит подготовкой к празднованию Рождества. Он также способствует углублению духовной жизни.
29 ноября — День памяти Апостола и евангелиста Матфея
До своего призвания Матфей был мытарем, но, услышав призыв спасителя, оставил все и последовал за ним. Евангелие от Матфея, написанное на арамейском языке, стало первым письменным свидетельством о земной жизни Христа.
30 ноября — День памяти Святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского
Завершает месяц день памяти святителя Григория Неокесарийского, который получил прозвище Чудотворец. Как рассказывали современники, благодаря его молитвам передвигались горы, иссушались водоемы, прекращались стихийные бедствия.
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