Пенсионерам из ХМАО упростили получение льгот

© Служба новостей «URA.RU»
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Об изменениях рассказал глава Ханты-Мансийска
Об изменениях рассказал глава Ханты-Мансийска Фото:

Пенсионерам из ХМАО больше не потребуется лично проходить перерегистрацию для получения дополнительных мер социальной поддержки из городского бюджета. Об этом сообщил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в своих соцсетях.

«Мы установили новое программное обеспечение и, начиная уже с этого года, перерегистрация будет производиться автоматически. Все необходимые сведения в отдел социальной поддержки муниципального казенного учреждения „Ресурсный центр город Ханты-Мансийска“ станут поступать в рамках межведомственного взаимодействия с федеральными и окружными ведомствами», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале.

Ранее агентство писало о том, что пенсионерам из ХМАО дадут дополнительную льготу. По 1 000 рублей выплатят югорчанам ко Дню округа.

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Пенсионерам из ХМАО больше не потребуется лично проходить перерегистрацию для получения дополнительных мер социальной поддержки из городского бюджета. Об этом сообщил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в своих соцсетях. «Мы установили новое программное обеспечение и, начиная уже с этого года, перерегистрация будет производиться автоматически. Все необходимые сведения в отдел социальной поддержки муниципального казенного учреждения „Ресурсный центр город Ханты-Мансийска“ станут поступать в рамках межведомственного взаимодействия с федеральными и окружными ведомствами», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале. Ранее агентство писало о том, что пенсионерам из ХМАО дадут дополнительную льготу. По 1 000 рублей выплатят югорчанам ко Дню округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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