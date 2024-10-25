Пенсионерам из ХМАО упростили получение льгот

Пенсионерам из ХМАО больше не потребуется лично проходить перерегистрацию для получения дополнительных мер социальной поддержки из городского бюджета. Об этом сообщил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в своих соцсетях.
«Мы установили новое программное обеспечение и, начиная уже с этого года, перерегистрация будет производиться автоматически. Все необходимые сведения в отдел социальной поддержки муниципального казенного учреждения „Ресурсный центр город Ханты-Мансийска“ станут поступать в рамках межведомственного взаимодействия с федеральными и окружными ведомствами», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале.
Ранее агентство писало о том, что пенсионерам из ХМАО дадут дополнительную льготу. По 1 000 рублей выплатят югорчанам ко Дню округа.
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