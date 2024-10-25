Сийярто пожелал «приятного подсчета» послу, отслеживающему его визиты в Россию

Глава МИД Венгрии пожелал американскому послу удачи в подсчете его визитов в РФ

25 октября 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Действия и решения венгерской внешней политики определяют исключительно венгерские интересы, заявил Сийярто Фото: Роман Наумов © URA.RU Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обратился к послу США в Будапеште Дэвиду Прессману. Последний вел подсчет число визитов главы МИД в Россию за последние несколько лет. Сийярто отнесся к этому с иронией и пожелал Прессману «удачи». «Желаю приятного подсчета. Действия и решения венгерской внешней политики определяют исключительно венгерские интересы. Советую к этому привыкнуть», — прокомментировал Сийярто. Комментируя ситуацию, глава МИД Венгрии добавил, что продолжит общение с президентом РФ Владимиром Путиным, а также главой Белоруссии Александром Лукашенко, если этого будут требовать национальные интересы Венгрии. Кроме того, политик рассказал о том, что получил приглашение на конференцию по вопросам евразийской безопасности. Встреча состоится в Минске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обратился к послу США в Будапеште Дэвиду Прессману. Последний вел подсчет число визитов главы МИД в Россию за последние несколько лет. Сийярто отнесся к этому с иронией и пожелал Прессману «удачи». «Желаю приятного подсчета. Действия и решения венгерской внешней политики определяют исключительно венгерские интересы. Советую к этому привыкнуть», — прокомментировал Сийярто. Комментируя ситуацию, глава МИД Венгрии добавил, что продолжит общение с президентом РФ Владимиром Путиным, а также главой Белоруссии Александром Лукашенко, если этого будут требовать национальные интересы Венгрии. Кроме того, политик рассказал о том, что получил приглашение на конференцию по вопросам евразийской безопасности. Встреча состоится в Минске.