Путин рассказал о территории, на которой заблокированы ВСУ

Сейчас в Курской области в окружении ВС РФ находятся около двух тысяч украинских военных. По словам президента РФ Владимира Путина, площадь заблокированной территории составляет шесть на 15 километров.
«Территория в Курской области, где блокированы около 2 тысяч украинских военных, составляет 6 на 15 км», — заявил Путин в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что российские войска создали надежное кольцо вокруг противника, которое постепенно сжимают. Помимо этого, российский лидер добавил, что солдаты ВС РФ гарантируют украинским военным, решившимся сдаться в плен, жизнь, безопасность и нормальное обращение.
Ранее Путин заявлял, что ВСУ утратили контроль над войсками в Курской области. При этом они не осознают, что находятся в полном окружении ВС РФ. Кроме того, российский глава подчеркнул, что в регионе заблокировано две тысячи военных ВСУ, и сейчас предпринимаются попытки их деблокировать.
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