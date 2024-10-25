Свердловский топ-силовик уходит в отставку после драки с коллегой

Замначальника тагильской полиции Рублев уходит в отставку после драки

26 октября 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

Скандал, в который попал полицейский, произошел летом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замначальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Дмитрий Рублев, по неофициальным данным, подал рапорт об отставке. Причиной такого решения, по словам источника URA.RU, якобы стала драка с его участием на проводах у коллеги. «Рублев положил рапорт на стол и забрал трудовую книжку. Это произошло после его летней драки с подполковником Венером Гафаровым — руководителем отдела полиции №17», — сказал собеседник агентства в силовой среде. В пресс-службе полиции Нижнего Тагила от комментариев по теме воздержались. Место Рублева, по словам инсайдера, с приставкой «и.о.» якобы занял бывший начальник отдела полиции №17 подполковник Игорь Эркенов. «Посмотрим, получится ли у него закрепиться. Из ОП-17 в свое время его сняли из-за плохих результатов: раскрываемость была неудовлетворительной, был большой дефицит оперов», — добавил источник. О драке между офицерами, URA.RU рассказывало в июле. Инцидент, по слухам, случился на проводах руководителя отдела по работе с личным составом тагильской полиции — полковника Виктора Колотыгина. По неподтвержденным данным, во время стычки Рублев получил перелом челюсти. Тогда в ведомстве сведения об инциденте опровергли. «Достоверно установлено, что сотрудник (речь про Рублева — прим. ред.) находится на больничном с травмой, полученной при банальных обстоятельствах: упал во время велосипедной прогулки», — комментировали URA.RU в полиции. 16 августа агентство писало, что конфликт Гафарова и Рублева якобы смогли уладить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замначальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Дмитрий Рублев, по неофициальным данным, подал рапорт об отставке. Причиной такого решения, по словам источника URA.RU, якобы стала драка с его участием на проводах у коллеги. «Рублев положил рапорт на стол и забрал трудовую книжку. Это произошло после его летней драки с подполковником Венером Гафаровым — руководителем отдела полиции №17», — сказал собеседник агентства в силовой среде. В пресс-службе полиции Нижнего Тагила от комментариев по теме воздержались. Место Рублева, по словам инсайдера, с приставкой «и.о.» якобы занял бывший начальник отдела полиции №17 подполковник Игорь Эркенов. «Посмотрим, получится ли у него закрепиться. Из ОП-17 в свое время его сняли из-за плохих результатов: раскрываемость была неудовлетворительной, был большой дефицит оперов», — добавил источник. О драке между офицерами, URA.RU рассказывало в июле. Инцидент, по слухам, случился на проводах руководителя отдела по работе с личным составом тагильской полиции — полковника Виктора Колотыгина. По неподтвержденным данным, во время стычки Рублев получил перелом челюсти. Тогда в ведомстве сведения об инциденте опровергли. «Достоверно установлено, что сотрудник (речь про Рублева — прим. ред.) находится на больничном с травмой, полученной при банальных обстоятельствах: упал во время велосипедной прогулки», — комментировали URA.RU в полиции. 16 августа агентство писало, что конфликт Гафарова и Рублева якобы смогли уладить.