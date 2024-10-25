Урсуле фон дер Ляйен пришлось отменить встречу с премьером Сербии из-за России

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Фон дер Ляйен передумала встречаться с представителем Сербии
Фон дер Ляйен передумала встречаться с представителем Сербии Фото:

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приняла решение об отмене переговоров с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем. Причиной стала его встреча с Максимом Решетниковым, министром экономического развития России. Об этом сообщил представитель постоянной делегации Евросоюза в Сербии Эммануэль Жоффре.

«Мы отменили встречу с премьер-министром (Сербии — прим. URA.RU) после встречи с министром... РФ Решетниковым — прим. URA.RU)», — передает агентство AFP слова Жоффре, который дал комментарий Франс Пресс.

Жоффре указал, что встреча глав правительств Сербии и России указывает на стремление Белграда усилить экономические связи с Москвой. В то же время президент Сербии Александр Вучич подтвердил намерение страны продолжать движение к членству в Европейском союзе, подчеркнув активную работу по евроинтеграции и ожидание положительных итогов этих усилий.

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Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приняла решение об отмене переговоров с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем. Причиной стала его встреча с Максимом Решетниковым, министром экономического развития России. Об этом сообщил представитель постоянной делегации Евросоюза в Сербии Эммануэль Жоффре. «Мы отменили встречу с премьер-министром (Сербии — прим. URA.RU) после встречи с министром... РФ Решетниковым — прим. URA.RU)», — передает агентство AFP слова Жоффре, который дал комментарий Франс Пресс. Жоффре указал, что встреча глав правительств Сербии и России указывает на стремление Белграда усилить экономические связи с Москвой. В то же время президент Сербии Александр Вучич подтвердил намерение страны продолжать движение к членству в Европейском союзе, подчеркнув активную работу по евроинтеграции и ожидание положительных итогов этих усилий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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