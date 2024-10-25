Курганцев зовут работать фрезеровщиками на «Уралвагонзавод» за 400 тысяч рублей

Жителей Курганской области приглашают работать фрезеровщиками на «Уралвагонзавод» в Свердловской области и обещают платить от 400 тысяч рублей за вахту 60 дней. Об этом говорится в описании вакансии.
«Требуются фрезеровщики из Курганской области на „Уралвагонзавод“. 60 дней работы по графику шесть дней по 12 часов через один выходной и 29 дней межвахтового отдыха, суммарная заработная плата за весь период вахты от 400 тысяч рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито Работа».
Согласно информации представителя работодателя, соискателям вакансии обещают место в гостинице-общежитии и оплату проезда с вахты на вахту. Уточняется, что средняя зарплата за месяц у фрезеровщика выходит не менее 150 тысяч рублей.
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