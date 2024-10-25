25 октября 2024

Курганцев зовут работать фрезеровщиками на «Уралвагонзавод» за 400 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Фрезеровщикам предлагают высокую зарплату на заводе
Фрезеровщикам предлагают высокую зарплату на заводе Фото:

Жителей Курганской области приглашают работать фрезеровщиками на «Уралвагонзавод» в Свердловской области и обещают платить от 400 тысяч рублей за вахту 60 дней. Об этом говорится в описании вакансии.

«Требуются фрезеровщики из Курганской области на „Уралвагонзавод“. 60 дней работы по графику шесть дней по 12 часов через один выходной и 29 дней межвахтового отдыха, суммарная заработная плата за весь период вахты от 400 тысяч рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито Работа».

Согласно информации представителя работодателя, соискателям вакансии обещают место в гостинице-общежитии и оплату проезда с вахты на вахту. Уточняется, что средняя зарплата за месяц у фрезеровщика выходит не менее 150 тысяч рублей.

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Жителей Курганской области приглашают работать фрезеровщиками на «Уралвагонзавод» в Свердловской области и обещают платить от 400 тысяч рублей за вахту 60 дней. Об этом говорится в описании вакансии. «Требуются фрезеровщики из Курганской области на „Уралвагонзавод“. 60 дней работы по графику шесть дней по 12 часов через один выходной и 29 дней межвахтового отдыха, суммарная заработная плата за весь период вахты от 400 тысяч рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито Работа». Согласно информации представителя работодателя, соискателям вакансии обещают место в гостинице-общежитии и оплату проезда с вахты на вахту. Уточняется, что средняя зарплата за месяц у фрезеровщика выходит не менее 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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