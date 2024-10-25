Решается вопрос опеки над детьми убитой в Коркино таксистки

26 октября 2024 в 03:46 Размер текста - 17 +

У убитой в Коркино таксистки осталось двое детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки В Коркино Челябинской области детей убитой 40-летней таксистки передадут под опеку. Сейчас родным оказывают необходимую помощь. Об этом на своей официальной странице рассказала глава Коркинского округа Наталья Лощинина. «Сейчас главное, оказать всю поддержку родственникам погибшей. Подключены органы социальной защиты населения администрации. Решается вопрос опеки над детьми», — написала Наталья Лощинина. Руководитель добавила, что поддерживает с семьей непрерывный контакт. Родственникам погибшей оказывают психологическую и материальную помощь. Это касается и организации похорон. Наталья Лощинина назвала трагедию «последней каплей» в давно существующей проблеме. Она напомнила, что в городе состоялся диалог представителей различных ведомств с жителями. Глава округа анонсировала очередную встречу. Она пройдет после прощания с погибшей. Вся актуальная информация о происшествии— в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коркино Челябинской области детей убитой 40-летней таксистки передадут под опеку. Сейчас родным оказывают необходимую помощь. Об этом на своей официальной странице рассказала глава Коркинского округа Наталья Лощинина. «Сейчас главное, оказать всю поддержку родственникам погибшей. Подключены органы социальной защиты населения администрации. Решается вопрос опеки над детьми», — написала Наталья Лощинина. Руководитель добавила, что поддерживает с семьей непрерывный контакт. Родственникам погибшей оказывают психологическую и материальную помощь. Это касается и организации похорон. Наталья Лощинина назвала трагедию «последней каплей» в давно существующей проблеме. Она напомнила, что в городе состоялся диалог представителей различных ведомств с жителями. Глава округа анонсировала очередную встречу. Она пройдет после прощания с погибшей. Вся актуальная информация о происшествии— в сюжете URA.RU.