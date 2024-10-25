25 октября 2024

«Это настоящее издевательство»: Utair на 8 часов задерживает вылет рейса из Екатеринбурга в Сургут

Рейс Utair из Екатеринбурга в Сургут задерживается на 8 часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет рейса Екатеринбург - Сургут переносили несколько раз
Вылет рейса Екатеринбург - Сургут переносили несколько раз Фото:

Самолет авиакомпании Utair из Екатеринбурга в Сургут задерживается на 8 часов. Об этом URA.RU сообщили пассажиры рейса. 

«Изначально он должен был вылететь в 9 часов вечера. Сначала задержали на час, потом отложили до часа ночи. По последней информации вылет будет в 6:30 утра. Это настоящее издевательство», — рассказал URA.RU один из пассажиров рейса. 

Ожидающим сообщили, что перенос связан с поиском борта. Авиакомпания предложила им гостиницу на время ожидания. Однако, как представитель рассказал пассажирам, пока нет уверенности в том, что рейс не перенесут еще раз. Борт, который должен доставить их в Сургут находится в Уфе на обслуживании, рассказали ожидающие самолет.

Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в Utair по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на 8 часов задержали авиарейс Сургут — Москва. Вылет задерживали по техническим причинам.

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Самолет авиакомпании Utair из Екатеринбурга в Сургут задерживается на 8 часов. Об этом URA.RU сообщили пассажиры рейса.  «Изначально он должен был вылететь в 9 часов вечера. Сначала задержали на час, потом отложили до часа ночи. По последней информации вылет будет в 6:30 утра. Это настоящее издевательство», — рассказал URA.RU один из пассажиров рейса.  Ожидающим сообщили, что перенос связан с поиском борта. Авиакомпания предложила им гостиницу на время ожидания. Однако, как представитель рассказал пассажирам, пока нет уверенности в том, что рейс не перенесут еще раз. Борт, который должен доставить их в Сургут находится в Уфе на обслуживании, рассказали ожидающие самолет. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в Utair по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на 8 часов задержали авиарейс Сургут — Москва. Вылет задерживали по техническим причинам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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