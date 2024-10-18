18 октября 2024

В ХМАО на 8 часов задержали авиарейс Сургут-Москва

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте произошла задержка самолета компании Аэрофлот
В Сургуте произошла задержка самолета компании Аэрофлот Фото:

Авиарейс Сургут-Москва задерживается на восемь часов. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре УрФО.

«В аэропорту города Сургута по техническим причинам задержан к вылету регулярный рейс su -1513 авиакомпании Аэрофлот, следующего по маршруту Сургут — Москва. Время вылета по расписанию 08:00. Планируемое время вылета 16:00», — написано в telegram-канале ведомства.

Соблюдение прав пассажиров контролируют сотрудники транспортной прокуратуры. Сейчас на место выехал дежурный прокурор, чтобы осуществить работу мобильной приемной.

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Авиарейс Сургут-Москва задерживается на восемь часов. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре УрФО. «В аэропорту города Сургута по техническим причинам задержан к вылету регулярный рейс su -1513 авиакомпании Аэрофлот, следующего по маршруту Сургут — Москва. Время вылета по расписанию 08:00. Планируемое время вылета 16:00», — написано в telegram-канале ведомства. Соблюдение прав пассажиров контролируют сотрудники транспортной прокуратуры. Сейчас на место выехал дежурный прокурор, чтобы осуществить работу мобильной приемной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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