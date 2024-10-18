В ХМАО на 8 часов задержали авиарейс Сургут-Москва

В Сургуте произошла задержка самолета компании Аэрофлот
Авиарейс Сургут-Москва задерживается на восемь часов. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре УрФО.
«В аэропорту города Сургута по техническим причинам задержан к вылету регулярный рейс su -1513 авиакомпании Аэрофлот, следующего по маршруту Сургут — Москва. Время вылета по расписанию 08:00. Планируемое время вылета 16:00», — написано в telegram-канале ведомства.
Соблюдение прав пассажиров контролируют сотрудники транспортной прокуратуры. Сейчас на место выехал дежурный прокурор, чтобы осуществить работу мобильной приемной.
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