25 октября 2024

Пострадавших при новых пожарах в Коркино нет

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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
В Коркино вновь начались пожары после бунта жителей из-за смерти таксистки Фото:
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В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Во время новых возгораний в Коркино Челябинской области обошлось без пострадавших. Эту информацию URA.RU подтвердили в Главном управлении МВД России по региону.

«Во время произошедших вечером 25 октября в Коркино пожаров никто не пострадал. Сотрудниками оперативных служб проводятся мероприятия по установлению и опросу свидетелей и очевидцев инцидента. Также к работе привлечены эксперты-криминалисты», — рассказали в главке МВД.

Как URA.RU сообщало ранее, в ночь на 24 октября в Коркино убили 40-летюю таксистку. Подозревают в убийстве 16-летнего цыгана. Из-за произошедшего жители устроили беспорядки. В результате руководство правоохранительных органов срочно выехало на место и провело прием жителей. Прямо на встрече начальника отдела МВД России «Коркинский» отстранили от должности. О том, что известно о случившемся, читайте на сайте URA.RU.

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Во время новых возгораний в Коркино Челябинской области обошлось без пострадавших. Эту информацию URA.RU подтвердили в Главном управлении МВД России по региону. «Во время произошедших вечером 25 октября в Коркино пожаров никто не пострадал. Сотрудниками оперативных служб проводятся мероприятия по установлению и опросу свидетелей и очевидцев инцидента. Также к работе привлечены эксперты-криминалисты», — рассказали в главке МВД. Как URA.RU сообщало ранее, в ночь на 24 октября в Коркино убили 40-летюю таксистку. Подозревают в убийстве 16-летнего цыгана. Из-за произошедшего жители устроили беспорядки. В результате руководство правоохранительных органов срочно выехало на место и провело прием жителей. Прямо на встрече начальника отдела МВД России «Коркинский» отстранили от должности. О том, что известно о случившемся, читайте на сайте URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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