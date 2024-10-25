Пострадавших при новых пожарах в Коркино нет

Во время новых возгораний в Коркино Челябинской области обошлось без пострадавших. Эту информацию URA.RU подтвердили в Главном управлении МВД России по региону.
«Во время произошедших вечером 25 октября в Коркино пожаров никто не пострадал. Сотрудниками оперативных служб проводятся мероприятия по установлению и опросу свидетелей и очевидцев инцидента. Также к работе привлечены эксперты-криминалисты», — рассказали в главке МВД.
Как URA.RU сообщало ранее, в ночь на 24 октября в Коркино убили 40-летюю таксистку. Подозревают в убийстве 16-летнего цыгана. Из-за произошедшего жители устроили беспорядки. В результате руководство правоохранительных органов срочно выехало на место и провело прием жителей. Прямо на встрече начальника отдела МВД России «Коркинский» отстранили от должности. О том, что известно о случившемся, читайте на сайте URA.RU.
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