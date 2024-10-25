Пострадавших при новых пожарах в Коркино нет

26 октября 2024 в 03:13 Размер текста - 17 +

В Коркино вновь начались пожары после бунта жителей из-за смерти таксистки Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Во время новых возгораний в Коркино Челябинской области обошлось без пострадавших. Эту информацию URA.RU подтвердили в Главном управлении МВД России по региону. «Во время произошедших вечером 25 октября в Коркино пожаров никто не пострадал. Сотрудниками оперативных служб проводятся мероприятия по установлению и опросу свидетелей и очевидцев инцидента. Также к работе привлечены эксперты-криминалисты», — рассказали в главке МВД. Как URA.RU сообщало ранее, в ночь на 24 октября в Коркино убили 40-летюю таксистку. Подозревают в убийстве 16-летнего цыгана. Из-за произошедшего жители устроили беспорядки. В результате руководство правоохранительных органов срочно выехало на место и провело прием жителей. Прямо на встрече начальника отдела МВД России «Коркинский» отстранили от должности. О том, что известно о случившемся, читайте на сайте URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время новых возгораний в Коркино Челябинской области обошлось без пострадавших. Эту информацию URA.RU подтвердили в Главном управлении МВД России по региону. «Во время произошедших вечером 25 октября в Коркино пожаров никто не пострадал. Сотрудниками оперативных служб проводятся мероприятия по установлению и опросу свидетелей и очевидцев инцидента. Также к работе привлечены эксперты-криминалисты», — рассказали в главке МВД. Как URA.RU сообщало ранее, в ночь на 24 октября в Коркино убили 40-летюю таксистку. Подозревают в убийстве 16-летнего цыгана. Из-за произошедшего жители устроили беспорядки. В результате руководство правоохранительных органов срочно выехало на место и провело прием жителей. Прямо на встрече начальника отдела МВД России «Коркинский» отстранили от должности. О том, что известно о случившемся, читайте на сайте URA.RU.