25 октября 2024

Появились первые кадры масштабного обстрела Ирана израильскими ракетами

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Для атаки на Иран были задействованы F-35 американского производства, отмечает газета
Для атаки на Иран были задействованы F-35 американского производства, отмечает газета Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Атака Израиля на Иран была заметна в нескольких городах исламской республики. Некоторые обстрелы были засняты очевидцами, которые опубликовали кадры в социальных сетях.

На видео запечатлены воздушные атаки, наносимые по территории Ирана. Газета The Jerusalem Post отмечала, что для обстрелов исламского государства армия Израиля подняла в воздух американские истребители F-35.

В ночь на 26 октября Израиль предпринял попытку атаковать территорию Ирана. Ранее в соцсетях расходились видеоматериалы, отражающие спокойную обстановку в регионе. Местные СМИ сообщали, что обстрелы задели объекты в нескольких городах Ирана, в том числе столицу Тегеран. Что известно к этому часу о ситуации — в материале URA.RU.

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Атака Израиля на Иран была заметна в нескольких городах исламской республики. Некоторые обстрелы были засняты очевидцами, которые опубликовали кадры в социальных сетях. На видео запечатлены воздушные атаки, наносимые по территории Ирана. Газета The Jerusalem Post отмечала, что для обстрелов исламского государства армия Израиля подняла в воздух американские истребители F-35. В ночь на 26 октября Израиль предпринял попытку атаковать территорию Ирана. Ранее в соцсетях расходились видеоматериалы, отражающие спокойную обстановку в регионе. Местные СМИ сообщали, что обстрелы задели объекты в нескольких городах Ирана, в том числе столицу Тегеран. Что известно к этому часу о ситуации — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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