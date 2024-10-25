Появились первые кадры масштабного обстрела Ирана израильскими ракетами

Атака Израиля на Иран была заметна в нескольких городах исламской республики. Некоторые обстрелы были засняты очевидцами, которые опубликовали кадры в социальных сетях.
На видео запечатлены воздушные атаки, наносимые по территории Ирана. Газета The Jerusalem Post отмечала, что для обстрелов исламского государства армия Израиля подняла в воздух американские истребители F-35.
В ночь на 26 октября Израиль предпринял попытку атаковать территорию Ирана. Ранее в соцсетях расходились видеоматериалы, отражающие спокойную обстановку в регионе. Местные СМИ сообщали, что обстрелы задели объекты в нескольких городах Ирана, в том числе столицу Тегеран. Что известно к этому часу о ситуации — в материале URA.RU.
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