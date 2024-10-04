«Не подожгу военкомат — ему отрежут голову»: жена плененного солдата обратилась к ООН. Видео

РИАН: жена пленного военнослужащего РФ обратилась к ООН, чтобы спасти его от ВСУ

04 октября 2024 в 08:15 Размер текста - 17 +

ВСУ угрожает жене военнослужащего РФ, что пришлют отрезанную голову ее супруга, если та не совершит теракт Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница города Ессентуки Ставропольского края, чей муж находится в плену ВСУ, обратилась к ООН с просьбой о помощи. Женщина рассказала, что с ней в Telegram связались неизвестные люди и заявили, что если та не подожжет военкомат или военный автомобиль, то ей пришлют отрезанную голову ее супруга. «Прошу ООН и международные правовые организации обратить внимание на нарушение правило ведения войны и помочь мне вернуть мужа из плена. Недавно в Telegram со мной связались неизвестные, сообщили, что мой муж находится в плену и для его освобождения я должна поджечь пятигорский военкомат. При отказе мне пришлют видео с его [мужа] отрезанной головой. Прошу общественность о помощи», — рассказала женщина на видео. Его опубликовали РИА Новости. На днях сообщалось о схожем случае. Украинские военные прислали видео жене пленного Сергея Полия, на котором избивали военнослужащего. Далее они просили женщину совершить теракт, чтобы пытки ее мужа прекратились. Это не первый случай подобного характера. В ООН отмечали, что более половины российских военнопленных на Украине подвергались пыткам, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница города Ессентуки Ставропольского края, чей муж находится в плену ВСУ, обратилась к ООН с просьбой о помощи. Женщина рассказала, что с ней в Telegram связались неизвестные люди и заявили, что если та не подожжет военкомат или военный автомобиль, то ей пришлют отрезанную голову ее супруга. «Прошу ООН и международные правовые организации обратить внимание на нарушение правило ведения войны и помочь мне вернуть мужа из плена. Недавно в Telegram со мной связались неизвестные, сообщили, что мой муж находится в плену и для его освобождения я должна поджечь пятигорский военкомат. При отказе мне пришлют видео с его [мужа] отрезанной головой. Прошу общественность о помощи», — рассказала женщина на видео. Его опубликовали РИА Новости. На днях сообщалось о схожем случае. Украинские военные прислали видео жене пленного Сергея Полия, на котором избивали военнослужащего. Далее они просили женщину совершить теракт, чтобы пытки ее мужа прекратились. Это не первый случай подобного характера. В ООН отмечали, что более половины российских военнопленных на Украине подвергались пыткам, передает RT.