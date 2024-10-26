Наемник из США, участвовавший во вторжении в Курскую область, оскорблял россиян

Американский наемник из ВСУ Дэниэл Ребар негативно высказывался о россиянах и выражал поддержку украинцам на платформах социальных сетей. Кроме того, он был заочно арестован в РФ за участие во вторжении в Курскую область.
В одном из видеороликов он заявил: «Я хочу объяснить термин, который применяю к российскому народу. И термин, который я применяю к русским, это 'лягушки'», — цитирует слова Ребара РИА Новости. В других своих видео Ребар утверждает, что находится в России как оккупант и активно призывает поддерживать ВСУ. Помимо этого, он также обвиняется в терроризме, наемничестве, убийствах и других тяжких преступлениях.
По информации следствия, в начале сентября Ребар вместе с другими наемниками незаконно пересек границу РФ и вторгся в Курскую область. Тогда они использовали взрывные устройства и военную технику.
Ранее Следственный Комитет РФ арестовал в Курске двоих солдат ВСУ. Им были предъявлены обвинения в совершении убийства, теракта, терроризма, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконное пересечение границы РФ, похищение людей и мародерство. В СК отметили, что расследование продолжается.
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