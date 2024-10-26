Наемник из США, участвовавший во вторжении в Курскую область, оскорблял россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Американский наемники оскорблял граждан РФ в своих соцсетях
Американский наемники оскорблял граждан РФ в своих соцсетях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американский наемник из ВСУ Дэниэл Ребар негативно высказывался о россиянах и выражал поддержку украинцам на платформах социальных сетей. Кроме того, он был заочно арестован в РФ за участие во вторжении в Курскую область.

В одном из видеороликов он заявил: «Я хочу объяснить термин, который применяю к российскому народу. И термин, который я применяю к русским, это 'лягушки'», — цитирует слова Ребара РИА Новости. В других своих видео Ребар утверждает, что находится в России как оккупант и активно призывает поддерживать ВСУ. Помимо этого, он также обвиняется в терроризме, наемничестве, убийствах и других тяжких преступлениях.

По информации следствия, в начале сентября Ребар вместе с другими наемниками незаконно пересек границу РФ и вторгся в Курскую область. Тогда они использовали взрывные устройства и военную технику.

Ранее Следственный Комитет РФ арестовал в Курске двоих солдат ВСУ. Им были предъявлены обвинения в совершении убийства, теракта, терроризма, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконное пересечение границы РФ, похищение людей и мародерство. В СК отметили, что расследование продолжается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский наемник из ВСУ Дэниэл Ребар негативно высказывался о россиянах и выражал поддержку украинцам на платформах социальных сетей. Кроме того, он был заочно арестован в РФ за участие во вторжении в Курскую область. В одном из видеороликов он заявил: «Я хочу объяснить термин, который применяю к российскому народу. И термин, который я применяю к русским, это 'лягушки'», — цитирует слова Ребара РИА Новости. В других своих видео Ребар утверждает, что находится в России как оккупант и активно призывает поддерживать ВСУ. Помимо этого, он также обвиняется в терроризме, наемничестве, убийствах и других тяжких преступлениях. По информации следствия, в начале сентября Ребар вместе с другими наемниками незаконно пересек границу РФ и вторгся в Курскую область. Тогда они использовали взрывные устройства и военную технику. Ранее Следственный Комитет РФ арестовал в Курске двоих солдат ВСУ. Им были предъявлены обвинения в совершении убийства, теракта, терроризма, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконное пересечение границы РФ, похищение людей и мародерство. В СК отметили, что расследование продолжается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...