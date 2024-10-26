Стал известен дизайн купюры для следующего саммита БРИКС

К следующему саммиту БРИКС в Бразилии будет подготовлена символическая купюра БРИКС номиналом в 200. На ней изобразят животных из входящих в это объединение стран: медведя, леопарда, тигра, антилопы и коровы. Об этом сообщил создатель предыдущей купюры с прошедшего саммита в Казани и гендиректор компании «АРМ-регистр» и Евгений Федоров.
«У нас есть разработка сделать 200 [номинал купюры БРИКС] <...> Мы разрабатываем эту линейку, она будет называться „Тотемные животные“ <...> У России медведь, соответственно, у кого-то лев, у кого-то коза», — рассказал Евгений Федоров в беседе с ТАСС. Гендиректор добавил, что купюра не является платежным средством. По его словам, в настоящее время на лицевой части купюры изображены символы стран-участниц БРИКС: Кремля, статуя Христа-Спасителя и другие.
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