Стал известен дизайн купюры для следующего саммита БРИКС

На новой купюре БРИКС изобразят медведя, тигра и антилопу
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На новой купюре БРИКС изобразят "Тотемных животных", сообщил автор предыдущей купюры БРИКС Евгений Федоров
На новой купюре БРИКС изобразят "Тотемных животных", сообщил автор предыдущей купюры БРИКС Евгений Федоров Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

К следующему саммиту БРИКС в Бразилии будет подготовлена символическая купюра БРИКС номиналом в 200. На ней изобразят животных из входящих в это объединение стран: медведя, леопарда, тигра, антилопы и коровы. Об этом сообщил создатель предыдущей купюры с прошедшего саммита в Казани и гендиректор компании «АРМ-регистр» и Евгений Федоров.

«У нас есть разработка сделать 200 [номинал купюры БРИКС] <...> Мы разрабатываем эту линейку, она будет называться „Тотемные животные“ <...> У России медведь, соответственно, у кого-то лев, у кого-то коза», — рассказал Евгений Федоров в беседе с ТАСС. Гендиректор добавил, что купюра не является платежным средством. По его словам, в настоящее время на лицевой части купюры изображены символы стран-участниц БРИКС: Кремля, статуя Христа-Спасителя и другие.

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К следующему саммиту БРИКС в Бразилии будет подготовлена символическая купюра БРИКС номиналом в 200. На ней изобразят животных из входящих в это объединение стран: медведя, леопарда, тигра, антилопы и коровы. Об этом сообщил создатель предыдущей купюры с прошедшего саммита в Казани и гендиректор компании «АРМ-регистр» и Евгений Федоров. «У нас есть разработка сделать 200 [номинал купюры БРИКС] <...> Мы разрабатываем эту линейку, она будет называться „Тотемные животные“ <...> У России медведь, соответственно, у кого-то лев, у кого-то коза», — рассказал Евгений Федоров в беседе с ТАСС. Гендиректор добавил, что купюра не является платежным средством. По его словам, в настоящее время на лицевой части купюры изображены символы стран-участниц БРИКС: Кремля, статуя Христа-Спасителя и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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