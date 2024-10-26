Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области

В Липецкой области совершили побег шестеро заключенных из ИК-2. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Шесть заключенных сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области», — заявил Артамонов в своем telegram-канале. Он также отметил, что сбежавших сейчас разыскивает полиция. К поиску подключились сотрудники ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ. В своем заявлении Артамонов также обвинил солдат ВСУ, которые могут использовать ситуацию для информационной войны.
Уточняется, что сотрудники колонии утром заметили подкоп, по которому, предположительно, могли сбежать заключенные. Во время утренней проверки осуждённых также не обнаружили шестерых человек.
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