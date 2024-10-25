25 октября 2024

Водителей в Челябинской области предупредили об ухудшении погоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, трасса м5, дорога
Автомобилистов предупредили о неблагоприятной обстановке на дорогах Фото:

В большинстве районов Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также понижение температуры до пяти градусов ниже нуля. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция региона предупредила водителей о необходимости соблюдения повышенной осторожности на дорогах.

«Выдерживайте безопасную дистанцию и боковой интервал, соблюдайте скоростной режим, особую внимательность проявляйте у детских учреждений, остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. Всегда оставляйте запас для маневра в случае непредвиденной ситуации», — уточнили в ведомстве.

Водителей предупредили об образовании тонкой ледяной пленки, которая увеличивает риск ДТП. Также в Госавтоинспекции попросили при возможности избежать выезда на загородные трассы и учитывать актуальную информацию о дорожной обстановке при выборе маршрута.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области в выходные, 26 и 27 октября, ожидаются туманы и мокрый снег. Периферия Северо-Атлантического циклона с западным ветром несет в регион влажную погоду с сильным ветром.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В большинстве районов Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также понижение температуры до пяти градусов ниже нуля. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция региона предупредила водителей о необходимости соблюдения повышенной осторожности на дорогах. «Выдерживайте безопасную дистанцию и боковой интервал, соблюдайте скоростной режим, особую внимательность проявляйте у детских учреждений, остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. Всегда оставляйте запас для маневра в случае непредвиденной ситуации», — уточнили в ведомстве. Водителей предупредили об образовании тонкой ледяной пленки, которая увеличивает риск ДТП. Также в Госавтоинспекции попросили при возможности избежать выезда на загородные трассы и учитывать актуальную информацию о дорожной обстановке при выборе маршрута. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области в выходные, 26 и 27 октября, ожидаются туманы и мокрый снег. Периферия Северо-Атлантического циклона с западным ветром несет в регион влажную погоду с сильным ветром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...