Водителей в Челябинской области предупредили об ухудшении погоды

26 октября 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Автомобилистов предупредили о неблагоприятной обстановке на дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В большинстве районов Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также понижение температуры до пяти градусов ниже нуля. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция региона предупредила водителей о необходимости соблюдения повышенной осторожности на дорогах. «Выдерживайте безопасную дистанцию и боковой интервал, соблюдайте скоростной режим, особую внимательность проявляйте у детских учреждений, остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. Всегда оставляйте запас для маневра в случае непредвиденной ситуации», — уточнили в ведомстве. Водителей предупредили об образовании тонкой ледяной пленки, которая увеличивает риск ДТП. Также в Госавтоинспекции попросили при возможности избежать выезда на загородные трассы и учитывать актуальную информацию о дорожной обстановке при выборе маршрута. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области в выходные, 26 и 27 октября, ожидаются туманы и мокрый снег. Периферия Северо-Атлантического циклона с западным ветром несет в регион влажную погоду с сильным ветром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В большинстве районов Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также понижение температуры до пяти градусов ниже нуля. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция региона предупредила водителей о необходимости соблюдения повышенной осторожности на дорогах. «Выдерживайте безопасную дистанцию и боковой интервал, соблюдайте скоростной режим, особую внимательность проявляйте у детских учреждений, остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. Всегда оставляйте запас для маневра в случае непредвиденной ситуации», — уточнили в ведомстве. Водителей предупредили об образовании тонкой ледяной пленки, которая увеличивает риск ДТП. Также в Госавтоинспекции попросили при возможности избежать выезда на загородные трассы и учитывать актуальную информацию о дорожной обстановке при выборе маршрута. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области в выходные, 26 и 27 октября, ожидаются туманы и мокрый снег. Периферия Северо-Атлантического циклона с западным ветром несет в регион влажную погоду с сильным ветром.