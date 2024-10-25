Водителей в Челябинской области предупредили об ухудшении погоды

В большинстве районов Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также понижение температуры до пяти градусов ниже нуля. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция региона предупредила водителей о необходимости соблюдения повышенной осторожности на дорогах.
«Выдерживайте безопасную дистанцию и боковой интервал, соблюдайте скоростной режим, особую внимательность проявляйте у детских учреждений, остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. Всегда оставляйте запас для маневра в случае непредвиденной ситуации», — уточнили в ведомстве.
Водителей предупредили об образовании тонкой ледяной пленки, которая увеличивает риск ДТП. Также в Госавтоинспекции попросили при возможности избежать выезда на загородные трассы и учитывать актуальную информацию о дорожной обстановке при выборе маршрута.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области в выходные, 26 и 27 октября, ожидаются туманы и мокрый снег. Периферия Северо-Атлантического циклона с западным ветром несет в регион влажную погоду с сильным ветром.
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