ВС РФ взяли под контроль Александрополь в ДНР: карта СВО на 26 октября

ВС РФ освободили Александрополь (ДНР) и возвели флаг в центре населенного пункта. Системы ПВО перехватили и ликвидировали 17 украинских БПЛА над российскими регионами. Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Донецкое направление
ВС РФ освободили Александрополь (ДНР) и возвели флаг в центре населенного пункта. Российская армия окружает Кураховку и Горняк. Она прорвала важный рубеж обороны ВСУ и закрепилась в шахте №42.
Также российские бойцы прорвались в поселок Вишневое. Его освобождение отрежет снабжение ВСУ в Селидово, а также отрежет им удобный путь к отступления из города, сообщает telegram-канал «Военный Осведомитель».
Курское направление
В канале отмечается, что ВС РФ уничтожили украинские Т-64БВ и М113 с помощью FPV-дронов. Это произошло в хуторе Зеленый Шлях.
Морпехи Черноморского флота из группировки «Север» продолжают освобождать населенные пункты региона от ВСУ. Экипаж одного из БТР уничтожил три украинских бронетранспортера «Буцефал». Экипажи еще двух машин уничтожили колонну украинской и натовской техники, сообщил военкор Александр Коц в своем telegram-канале.
Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Также был уничтожен личный состав украинской армии. Видео опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
Российские ПВО сбили украинские дроны
Системы ПВО перехватили и ликвидировали 17 украинских БПЛА над российскими регионами. Уточняется, что восемь беспилотников было сбито над территорией Брянской области, четыре — над Белгородской, три — над Курской и два — над территорией Орловской области.
Боец ВС РФ уничтожил украинский БПЛА
Старший сержант Владимир Рощупкин заметил украинский БПЛА, находясь на пункте наблюдения. Он применил средства радиоэлектронной борьбы, и дрон упал, не долетев до охраняемых объектов, сообщили Минобороны РФ.
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