ПВО сбила 17 дронов ВСУ над Россией

ВСУ атаковали 17 беспилотниками российские регионы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 26 октября российские системы ПВО перехватили и ликвидировали 17 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семнадцать украинских БПЛА», — передает оборонное ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что восемь беспилотников было сбито над территорией Брянской области, четыре — над Белгородской, три — над Курской и два — над территорией Орловской области.
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