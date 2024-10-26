ПВО сбила 17 дронов ВСУ над Россией

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ВСУ атаковали 17 беспилотниками российские регионы
ВСУ атаковали 17 беспилотниками российские регионы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 26 октября российские системы ПВО перехватили и ликвидировали 17 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семнадцать украинских БПЛА», — передает оборонное ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что восемь беспилотников было сбито над территорией Брянской области, четыре — над Белгородской, три — над Курской и два — над территорией Орловской области.

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В ночь на 26 октября российские системы ПВО перехватили и ликвидировали 17 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семнадцать украинских БПЛА», — передает оборонное ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что восемь беспилотников было сбито над территорией Брянской области, четыре — над Белгородской, три — над Курской и два — над территорией Орловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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