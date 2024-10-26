В Липецкую область, где сбежали заключенные, выехала комиссия из ФСИН

26 октября 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Отсутствие заключенных обнаружилось 26 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Из колонии, где сидит Леша Солдат, сбежали заключенные Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Липецкую область, где шестеро осужденных совершили побег из колонии. В городе сформирован штаб по розыску сбежавших, сообщает пресс-служба ФСИН РФ. «В состав группы для организации розыска заключенных включены сотрудники отдела розыска ФСИН России. Они примут участие в оперативно-розыскных мероприятиях», — сообщает пресс-служба ФСИН на сайте ведомства. Шестеро заключенных сбежали из ИК-2 через подкоп. Их отсутствие обнаружилось 26 октября. По информации telegram-канала 112, все они были осуждены за изнасилования и наркотики. Полицейские сейчас проверяют дома в ближайших к колонии населенных пунктах. Беглецы могут скрываться в пустующих садовых домиках, отмечает Mash. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Липецкую область, где шестеро осужденных совершили побег из колонии. В городе сформирован штаб по розыску сбежавших, сообщает пресс-служба ФСИН РФ. «В состав группы для организации розыска заключенных включены сотрудники отдела розыска ФСИН России. Они примут участие в оперативно-розыскных мероприятиях», — сообщает пресс-служба ФСИН на сайте ведомства. Шестеро заключенных сбежали из ИК-2 через подкоп. Их отсутствие обнаружилось 26 октября. По информации telegram-канала 112, все они были осуждены за изнасилования и наркотики. Полицейские сейчас проверяют дома в ближайших к колонии населенных пунктах. Беглецы могут скрываться в пустующих садовых домиках, отмечает Mash.