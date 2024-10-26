В Липецкую область, где сбежали заключенные, выехала комиссия из ФСИН

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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, колючая проволока, колония, тюрьма
Отсутствие заключенных обнаружилось 26 октября Фото:
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Из колонии, где сидит Леша Солдат, сбежали заключенные

Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Липецкую область, где шестеро осужденных совершили побег из колонии. В городе сформирован штаб по розыску сбежавших, сообщает пресс-служба ФСИН РФ.

«В состав группы для организации розыска заключенных включены сотрудники отдела розыска ФСИН России. Они примут участие в оперативно-розыскных мероприятиях», — сообщает пресс-служба ФСИН на сайте ведомства.

Шестеро заключенных сбежали из ИК-2 через подкоп. Их отсутствие обнаружилось 26 октября. По информации telegram-канала 112, все они были осуждены за изнасилования и наркотики. Полицейские сейчас проверяют дома в ближайших к колонии населенных пунктах. Беглецы могут скрываться в пустующих садовых домиках, отмечает Mash.

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Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Липецкую область, где шестеро осужденных совершили побег из колонии. В городе сформирован штаб по розыску сбежавших, сообщает пресс-служба ФСИН РФ. «В состав группы для организации розыска заключенных включены сотрудники отдела розыска ФСИН России. Они примут участие в оперативно-розыскных мероприятиях», — сообщает пресс-служба ФСИН на сайте ведомства. Шестеро заключенных сбежали из ИК-2 через подкоп. Их отсутствие обнаружилось 26 октября. По информации telegram-канала 112, все они были осуждены за изнасилования и наркотики. Полицейские сейчас проверяют дома в ближайших к колонии населенных пунктах. Беглецы могут скрываться в пустующих садовых домиках, отмечает Mash.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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