В Белоруссии создали инициативную группу по выдвижению Лукашенко на новый срок

Инициативная группа о выдвижении Лукашенко президентом подала документы в ЦИК
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Лукашенко — единственный президент Белоруссии за последние 30 лет Фото:

Инициативная группа о выдвижении Александра Лукашенко президентом Беларуси на новый срок подала документы в ЦИК республики. Об этом сообщает агентство «Белта».

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Инициативная группа граждан займется сбором подписей в поддержку Лукашенко. Выборы президента Беларуси состоятся 26 января будущего года.

Лукашенко — первый и на данный момент единственный президент Белоруссии. Этот пост он занял в 1994 году. Переизбирался в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. В августе Алексанру Лукашенко исполнилось 70 лет.

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Инициативная группа о выдвижении Александра Лукашенко президентом Беларуси на новый срок подала документы в ЦИК республики. Об этом сообщает агентство «Белта». Инициативная группа граждан займется сбором подписей в поддержку Лукашенко. Выборы президента Беларуси состоятся 26 января будущего года. Лукашенко — первый и на данный момент единственный президент Белоруссии. Этот пост он занял в 1994 году. Переизбирался в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. В августе Алексанру Лукашенко исполнилось 70 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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