В Белоруссии создали инициативную группу по выдвижению Лукашенко на новый срок

Лукашенко — единственный президент Белоруссии за последние 30 лет
Инициативная группа о выдвижении Александра Лукашенко президентом Беларуси на новый срок подала документы в ЦИК республики. Об этом сообщает агентство «Белта».
Новость по теме
Инициативная группа граждан займется сбором подписей в поддержку Лукашенко. Выборы президента Беларуси состоятся 26 января будущего года.
Лукашенко — первый и на данный момент единственный президент Белоруссии. Этот пост он занял в 1994 году. Переизбирался в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. В августе Алексанру Лукашенко исполнилось 70 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.