В Белоруссии создали инициативную группу по выдвижению Лукашенко на новый срок

Инициативная группа о выдвижении Лукашенко президентом подала документы в ЦИК

26 октября 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Лукашенко — единственный президент Белоруссии за последние 30 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инициативная группа о выдвижении Александра Лукашенко президентом Беларуси на новый срок подала документы в ЦИК республики. Об этом сообщает агентство «Белта». Новость по теме Александр Лукашенко будет баллотироваться на новый срок: самые яркие цитаты белорусского президента. Фото Инициативная группа граждан займется сбором подписей в поддержку Лукашенко. Выборы президента Беларуси состоятся 26 января будущего года. Лукашенко — первый и на данный момент единственный президент Белоруссии. Этот пост он занял в 1994 году. Переизбирался в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. В августе Алексанру Лукашенко исполнилось 70 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инициативная группа о выдвижении Александра Лукашенко президентом Беларуси на новый срок подала документы в ЦИК республики. Об этом сообщает агентство «Белта». Инициативная группа граждан займется сбором подписей в поддержку Лукашенко. Выборы президента Беларуси состоятся 26 января будущего года. Лукашенко — первый и на данный момент единственный президент Белоруссии. Этот пост он занял в 1994 году. Переизбирался в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. В августе Алексанру Лукашенко исполнилось 70 лет.