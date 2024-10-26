Задержаны двое бежавших из липецкой колонии заключенных

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Спецслужбы ищут четверых сбежавших из ИК-2 в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов
Спецслужбы ищут четверых сбежавших из ИК-2 в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов Фото:
новость из сюжета
Из колонии, где сидит Леша Солдат, сбежали заключенные

Двое сбежавших из исправительной колонии №2 в Липецкой области задержаны. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Двое сбежавших из Липецкой колонии заключённых задержаны в Тамбовской области», — сообщили Игорь Артамонов в своем telegram-канале. По его словам, спецслужбы ищут остальных сбежавших заключенных.

Шестеро заключенных бежали из ИК-2. Их поисками сейчас занимаются сотрудники ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ.

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Двое сбежавших из исправительной колонии №2 в Липецкой области задержаны. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Двое сбежавших из Липецкой колонии заключённых задержаны в Тамбовской области», — сообщили Игорь Артамонов в своем telegram-канале. По его словам, спецслужбы ищут остальных сбежавших заключенных. Шестеро заключенных бежали из ИК-2. Их поисками сейчас занимаются сотрудники ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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