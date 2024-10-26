Задержаны двое бежавших из липецкой колонии заключенных

Спецслужбы ищут четверых сбежавших из ИК-2 в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов
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Двое сбежавших из исправительной колонии №2 в Липецкой области задержаны. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Двое сбежавших из Липецкой колонии заключённых задержаны в Тамбовской области», — сообщили Игорь Артамонов в своем telegram-канале. По его словам, спецслужбы ищут остальных сбежавших заключенных.
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Шестеро заключенных бежали из ИК-2. Их поисками сейчас занимаются сотрудники ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ.
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