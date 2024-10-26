Из колонии, где сидит киллер Леша Солдат, сбежали заключенные: главное на данный момент

В Липецкой области из исправительной колонии №2 совершили побег шестеро заключенных. По одной из версии, они могли выбраться через подкоп. Их поисками сейчас занимаются сотрудники ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ. Отмечается, что в этой колонии отбывает свой срок один из самых известных российских киллеров 90-х Леша Солдат (Алексей Шерстобитов — прим. URA.RU). В этом материале URA.RU приводит все детали инцидента, известные к этому часу.
Что произошло в липецкой колонии
Губернатор области Игорь Артамонов в своем telegram-канале заявил, что сбежали шестеро заключенных. По его словам, сотрудники колонии утром заметили подкоп, по которому, предположительно, они могли сбежать. Они также не обнаружили их во время утренней проверки осужденных.
Позже появилась информация, что для побега из колонии заключённые организовали два подкопа. Сначала в заброшенном цеху была вырыта яма, приводящая во внутреннюю запретную зону, по которой осуществляется патрулирование караула. После этого заключенные создали второй подкоп, проходящий под ограждением, что позволило им покинуть пределы тюремного учреждения. Telegram-канал Baza сообщает, что длина одного из подкопов составила 37 метров.
Кто подключился к поиску
Губернатор области отметил, что сбежавших сейчас разыскивает полиция. В регионе объявлен план «Перехват». К поиску подключились сотрудники ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ. В регионе организованы временные розыскные пункты, а также размещены ориентировки на беглецов.
Представители ГУФСИН по региону также подтвердили данную информацию. В ведомстве уточнили, что по факту произошедшего был сформирован оперативный штаб по розыску осужденных. Против них возбуждено уголовное дело.
Колонию проверят на нарушения
Кроме того, в ближайшее время сотрудники силовых структур проведут проверку в исправительном учреждении, передает telegram-канал Mash. Они проведут допрос с работниками колонии, чтобы узнать, откуда беглецы могли взять лопаты для подкопа, почему камеры не зафиксировали это и куда делась выкопанная земля. Сейчас сотрудники МВД проверяют расположенный рядом с ИК частный сектор в СНТ Ситовка, Воскресеновка и Копцев Хутор, где, предположительно, могут укрываться заключенные.
Telegram-канал Readovka передает, что за последний месяц в Липецкую колонию, откуда сбежали заключенные, дважды пытались доставить запрещенные предметы. В октябре был зафиксирован случай доставки шести мобильных телефонов, которые были изъяты.
Личности сбежавших
Telegram-канал 112 публикует ориентировочные фотографии, предполагаемых заключенных, которые совершили побег. Согласно документам, пятеро из них являются уроженцами Узбекистана. Трое из них были осуждены за педофилию, наркотики и изнасилования.
Шестым участником побега оказался гражданин Таджикистана Джабборов Кукиевич, ранее осужденный за разбой и изнасилование и приговоренный к пяти годам лишения свободы. В настоящее время не ясно, какая связь между всеми участниками побега, передает telegram-канал Readovka.
Киллер Леша Солдат
В той же колонии отбывает наказание Алексей Шерстобитов, известный под кличкой Леша Солдат, которому присуждено 23 года за убийства, совершенные в 1990-х годах. В настоящее время он работает в храме при колонии и пишет патриотические баллады о Донбассе и российской армии.
Он пытался выйти по условно-досрочному освобождению (УДО), однако получил отказ и останется в колонии до 2029 года. Причины отказа остаются неизвестными, так как его документы засекречены из-за госзащиты. Известно, что ныне покойный экс-глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приглашал Шерстобитова участвовать в СВО, но тот отказался по состоянию здоровья.
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